Obětoval byste derby? Hraje se mezi dvěma duely čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu.

Musím uznat, že zápasy s Arsenalem jsou v tuto chvíli víc než ten se Spartou. A hráči si potřebují odpočinout. Byli i na reprezentaci, třeba Sima cestoval do Afriky a zpátky. Očekávám tak čtyři změny v sestavě oproti čtvrtku. Přesto derby neprohrajeme.

Pět nejvytíženějších slávistů v poli.Zdroj: DENÍK/Jiří FejglPokud by se to stalo a Sparta zvládne dohrávky, stáhne Slavii na pět bodů. Může ještě zamotat hru o titul?

Sparta se po příchodu trenéra Vrby zvedla, to je jasné. Hraje útočněji, hráčům svědčí volnost v ofenzivě. Ale Slavia má pořád lepší tým, dokazuje to také v Evropě. Titul už si rozhodně nenechá vzít, náskok je velký.

Co říkáte na jeho rozlet Lukáše Provoda?

Nejsem první, kdo to tvrdí, ale začíná připomínat Tomáše Součka. Odehrál vše i za reprezentaci, přesto má pořád sílu. V 80. minutě protáhne míč přes několik soupeřů… Je to jednoznačně klíčový hráč Slavie.

Nezdary Letenských. Pět posledních derby.Zdroj: DENÍK/Jiří FejglTo platí také o brankáři Ondřeji Kolářovi, že?

Na Arsenalu nastoupil po deseti dnech, kdy, jak říkal, jen ležel na gauči. Navíc v helmě i masce a po těžkém zranění. Jenže na týmu bylo vidět, jak je pro něj důležitý. Obrana byla klidnější, on dobře rozehrával, předvedl výborné zákroky.