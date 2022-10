"Ondra Kolář opět odchytal skvělý zápas a udržel nás ve hře. Je to samozřejmě dané způsobem hry obou týmů, my jsme se hodně cpali do útoku, Dukla se nás pak samozřejmě snažila vybrejkovat. Situací měli dost, Ondra nás ale podržel," chválil gólmana Jaroslav Köstl, asistent slávistického hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

"Jsme rádi, že jsme zápas výsledkově i podle skóre zvládli. Se soupeřem z jiné soutěže je to vždycky těžké, měli jsme z toho respekt, zlepšeným výkonem ve druhé půli jsme to naštěstí zvládli. Pro soupeře je výsledek krutý, hráli velmi dobře a zodpovědně nahoru. My jsme se v první půli špatně rozhodovali, kolikrát jsme měli možnost jít nahoru, útok jsme ale zbrzdili. Pak už se těžko hraje do deseti, to my také ne úplně dobře zvládáme. Špatně jsme se rozhodovali, někteří hráči podali slabší výkon, proto byl zápas relativně dlouho otevřený," přiznal, že jeho svěřenci nepodali, i přes na první pohled jasný výsledek, optimální výkon.

Bezbrankový stav platil na Julisce až do 54. minuty, kdy se prosadil Ewerton a krátce po něm i Masopust. Definitivní podobu výsledku pak daly góly Olayinky a Tecla v posledních vteřinách utkání, které doprovázela výborná atmosféra.

"Chtěl bych strašně poděkovat lidem, kteří dorazili, ať už se Slavie nebo Dukly. Jednak se hrálo pod umělým osvětlením, což vždycky dává zápasu větší glanc, dorazilo navíc opravdu hodně lidí, koukali jsme ze střídačky na slušně zaplněnou tribunu. Na to, jak je tady rozlehlý stadion, se hrálo ve slušné atmosféře. Má to tady své kouzlo, hrály se tady obrovské zápasy. My tu nebyli strašně dlouho, hráli jsme tady po třech a půl letech, za což jsme hrozně rádi. Přejeme Dukle i trenéru Radovi a jeho týmu všechno nejlepší do dalších zápasů ve druhé lize," pokračoval Köstl.

Teď mohou slávisté přepnout hlavu na nedělní derby…

Dukla - Slavia 0:4 (0:0)

Branky: 64. Ewerton, 75. Masopust, 90. Olayinka, 90+2. Tecl. Rozhodčí: J. Všetečka – I. Nádvorník, J. Váňa. ŽK: 59. Adediran, 83. Holiš – 21. Douděra.

Dukla: Čtvrtečka – Adediran (68. Huf), Havelka (56. Barac), Holiš, Hrubeš, Kim, Moulis (56. Matoušek), Piroch, Šebrle (68. Kozel), Uhlíř, Ullman (56. Buchvaldek).

Slavia: Kolář – Douděra (46. Kačaraba), Ewerton, Jurásek D., Lingr (79. Jurásek M.), Masopust (C), Nikl (55. Hromada), Ousou, Sor (46. Tecl), Tiéhi, Usor (69. Olayinka).