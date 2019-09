Pražané si druhou účast v Lize mistrů vysloužili postupem přes rumunskou Kluž v závěrečném play off. Dalšími soupeři úřadujících českých mistrů ve skupině F jsou Barcelona a Borussia Dortmund. V příštím utkání Slavia doma 2. října vyzve německého vicemistra.

Trenér Slavie Trpišovský zařadil do základní sestavy záložníka Hušbauera, který v předchozích sedmi duelech evropských pohárů od začátku nehrál. Na druhé straně nechyběl útočník Lukaku, nad jehož startem kvůli zranění visel otazník.

Jako první zahrozila v sedmé minutě díky Stanciuovi Slavia. Rumunský záložník zamířil z přímého kopu k tyči a gólman Handanovič balon, který před ním skočil, odvrátil na roh. Inter dal o sobě vědět o pět minut později, ale osamocený De Vrij hlavičkoval ve vápně nad.

Aktivní druhý poločas

V 16. minutě se po Stanciově ztrátě řítil vpřed Martínez, který přízemní ranou z hranice vápna těsně minul branku. Další příležitost si "Nerazzurri" vypracovali po Sensiho přímém kopu, centr našel D\'Ambrosiovu hlavu a brankář Kolář vyrazil míč do bezpečí.

Inter vstoupil do druhého poločasu aktivně a hned v jeho úvodní minutě se musel činit Kolář, který nejprve vyrazil nikým netečovaný Sensiho centr a následnou Martínezovu dorážku. Poté vypálil dvakrát po sobě před šestnáctkou Stanciu, v prvním případě ale zamířil jen do Handanovičovy náruče a ve druhém přestřelil branku.

Ve 54. minutě fauloval domácí záložník Asamoah zezadu Traorého, za což dostal od rozhodčího Buqueta žlutou kartu. Francouzský arbitr si šel situaci prohlédnout na videu kvůli možnému udělení červené karty, nakonec však zůstal u původního verdiktu. Pro Traorého ale zápas skončil a na jeho místo nastoupil Zelený.

V 63. minutě se slávisté dočkali gólu. Olayinka přihrál Zelenému, jehož střelu z voleje vyrazil Handanovič před sebe a Olayinka z bezprostřední blízkosti nezaváhal. Regulérnost branky potvrdil videorozhodčí, střelec v ofsajdu nebyl.

Inter inkasovaný gól evidentně rozhodil a Slavia měla několik příležitostí k navýšení skóre. Hned po rozehrání se červenobílí dostali do přečíslení, které Olayinka prováhal. Vzápětí vypálil dalekonosnou střelu z přímého kopu Stanciu, jenž těsně minul branku. V 77. minutě si do šestnáctky naběhl obránce Bořil, jenže jeho zakončení zblokoval slovenský bek domácích Škriniar.

"Nerazzurri" však z minima vytěžili maximum. Ve druhé minutě nastavení napálil Martínez z přímého kopu břevno a odražený míč doputoval k Barellovi, jenž vyrovnal. Za remízu slávisté od UEFA obdrží 23 milionů korun.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Hodnocení je pro mě složité. Neumím vyjádřit bezprostřední pocity, protože jsme bohužel přišli ve 92. minutě o vítězství, které by bylo vzhledem ke druhému poločasu zasloužené. Na jedné straně hrdost na tým, jak se s tím popasoval, že jsme splnili to, co jsme si říkali. Na druhou stranu jsme bohužel inkasovali zbytečný gól a za stavu 1:0 jsme měli tři čtyři situace, kdy jsme mohli dát branku, a závěr bychom dohráli v klidu."

Vladimír Coufal (obránce Slavie): "Pokud vezmeme v potaz celý zápas, pak je remíza pravděpodobně zasloužená, protože Inter měl také pár šancí. Ale je ohromná škoda, že jsme si nechali dát vyrovnávací gól v nastavení. Po našem gólu jsme převzali otěže utkání a měli jsme přidat druhý. Při inkasované brance mi balon asi trochu škrtl o rameno. K té dorážce vůbec nemělo dojít. Odehráli jsme tady vyrovnané utkání, ale na konci nám trochu chyběly síly. Na téhle úrovni musíme pořád získat více zkušeností, abychom takové zápasy dokázali vyhrávat."



Skupina F:

Inter Milán - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 90.+2 - Barella - 63. Olayinka. Rozhodčí: Buquet - Debart, Pacelli - Letexier (video, všichni Fr.). ŽK: Asamoah, Martínez, Politano - Hovorka, Souček. Diváci: 50.128.

Inter: Handanovič - D\'Ambrosio, De Vrij, Škriniar - Candreva (49. Lazaro), Sensi, Brozovič (71. Barella), Gagliardini, Asamoah - Martínez (71. Politano), Lukaku. Trenér: Conte.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Hušbauer - Masopust (79. Hilál), Traoré (60. Zelený), Stanciu - Olayinka. Trenér: Trpišovský.