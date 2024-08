"V technice nebo rychlosti byli lepší, my ale zvolili způsob hry, který na ně platil, dostali jsme je do situací, které pro ně nejsou komfortní. Vypíchl bych ještě mentalitu a nasazení všech na hřišti. Kluci hráli úplně do mrtva. Dali do toho obrovské nasazení a srdce," říkal po zápase mezi novináři.

Slova chvály měl také pro fanoušky a své asistenty. "Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří za námi přijeli a vytvořili naprosto domácí kulisu. Je to pro nás pokaždé obrovský zážitek. Za to krásné a unikátní propojení jsem moc vděčný. Musím smeknout také před asistenty, kteří dokázali hráče na soupeře perfektně připravit. Přehráli jsme skvělý tým, prakticky ho nepouštěli do šancí, nedostali od nich gól, jen nešťastný vlastní," děkoval Trpišovský a připomněl fakt, že belgický soupeř nevyzrál na defenzivu sešívaných ani jednou, v Edenu se o jejich gól postaral "vlastňákem" Bušek.

Odečteme-li tento inkasovaný gól, tak slávisté ve čtyřech ligových a dvou pohárových zápasech neinkasovali od soupeře ani jednou! V Bruselu podala vynikající výkon defenzivní trojka Holeš, Ogbu a Zima. Rýsující se kostra obrany a návraty marodů dělají realizačnímu týmu radost.

"Těší mě, že se vrací i Štěpán Chaloupek z marodky a další hráči jako Ševčík nebo Chytil, kteří doběhávají. Jeden z klíčů k úspěchu byla sobotní rotace (v ligovém zápase s Olomoucí - pozn. autora), nám to strašně pomohlo, abychom mohli podat takový výkon. Naopak soupeř neměl tolik změn a bylo to znát," mínil trenér Slavie.

Ten teď bude se svým týmem spřádat plány, jak přejít přes Lille, které vyřadilo turecké Fenerbahce a zajistit si vstupenku mezi tu největší světovou elitu.

"Přáli jsme si Fenerbahce, kvůli hernímu stylu i pozitivním zkušenostem ze vzájemného dvojzápasu. Na druhou stranu, v téhle fázi si nemůžete vybírat. Informace jsme sbírali o obou soupeřích, budeme maximálně připraveni. Mají spoustu atletických, rychlých hráčů. Jde o technický, špičkový tým francouzské soutěže, který prodává hráče do nejlepších klubů světa. Určitě to ale s námi nebudou mít jednoduché, o Ligu mistrů nehrajete každý den," dodal Jindřich Trpišovský.

První zápas čtvrtého předkola Ligy mistrů se bude hrát v úterý 20. srpna od 21 hodin v Lille, odveta je na programu v Edenu ve stejný čas ve středu 28. srpna.