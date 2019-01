Praha - Fotbalisté Slavie po osmi ligových zápasech vyhráli. Bohemians 1905 neuhlídali Olomouc a prohráli 1:3.

Hráči Slavie (zleva) Tijani Belaid, Jakub Hora a Petr Trapp se radují z gólu. | Foto: ČTK

Fotbalisté pražské Slavie po osmizápasovém čekání poznali vítěznou radost a dlouhý půst ukončili stylově výhrou 4:0 nad Českými Budějovicemi. Vítězný tým tak poskočil ze sestupového pásma a bodově se ve vyrovnané tabulce dotáhnul na deváté místo, o které se dělí s Hradcem Králové. Přesvědčivý triumf Slavie svými trefami podtrhli Kisel, Hora, Čelůstka a Milan Černý. Hosté dohrávali bez vyloučeného Laštovky.

Dvě porážky v řadě jsou zapomenuty. Olomoucká Sigma po Slovácku zvládla i domácí zápas s Bohemians 1905, který vyhrála 3:1. Hostujícím Klokanům se stala osudnou nekoncentrovanost na konci prvního a v začátku druhého poločasu. Během této doby inkasovali všechny tři branky.



Sparťané sice prohrávali v Liberci po brance Nezmara, ale v 82. minutě vyrovnal střídající Kweuke a tři minuty před koncem rozhodl Wilfried. Sparťané vyhráli v Liberci poprvé od září 2004 a v tabulce se vrátili na třetí místo. Mají stejně bodů jako druhá Olomouc a na vedoucí Plzeň ztrácejí devět bodů.

Liberec - Sparta 1:2 (1:0)

Liberec hrál od začátku velmi aktivně a také dokázal narušovat sparťanské akce hned v zárodku včasným napadáním. Sparta se snažila hrát většinou na Wilfrieda, který byl však dobře střežen. K vidění byl nekompromisní boj s velkým nasazením, ale i s fauly. Liberec se dostával k ohrožení branky centry zejména z pravé strany.



V 6. minutě propadla při centru hostující obrana, takže míč proletěl až na druhou stranu k Breznaníkovi, který však balón levačkou poslal z dobré pozice vysoko nad. Sparta prvně ohrozila Bičíka až ve 23., kdy se prezentoval střelou z vápna Kadlec.



Liberec hrál dobře a aktivita se mu vyplatila ve 40. minutě. To tvrdě pálil Breznaník, Blažkovi míč odskočil z rukavic na břevno a dobíhající Nezmar neměl s koncovkou problémy – 1:0. „Měl jsem obrovský kus štěstí, že se míč odrazil od břevna rovnou ke mě, a pak jsem ho dostal přes Blážu,“ usmíval se střelec, který má celkem 94 ligových zářezů. Poločas celkově vyzněl pro kvalitně hrající Slovan.



Od začátku II. poločasu začala mít Sparta navrch, ale Liberec stále zodpovědně bránil. Pražané ohrozili Bičíka pokusy Sionka a Vacka, jenže v 55. vyzval po kvalitním útoku Kerič českou uličkou do šance Breznaníka, ale jeho ránu vybíhající Blažek zneškodnil. Za chvilku Vácha zbytečně zakončil útok, i když mu nabíhali dva volní spoluhráči.



Libereckým pak zatrnulo v 62., kdy trestný kop tečovali před Bičíkem Wilfried a Adiaba. Liberec také uměl rychlé kontry, jenže podobně jako Vácha, vyřešil brejk Bosančič. Hra na hřišti se přelévala, Spartu posílil tvořivý Matějovský a hned nato Wilfried pálil dobře, ale těsně nad.



Trenér Chovanec posílil útok a místo Sionka přišel kamerunský forvard Kweuke. Ten vybojoval míč a Kadlec hodně protáhl Bičíka. V 73. vystřídal domácího Bosančiče zkušený Papoušek, protože se Slovan místy dostával pod tlak. Přesto byla Sparta čím dál nebezpečnější, kdy Brabec mířil po rohu nad a Wilfriedova střela po pěkném útoku byla zblokována.



V 83. na centr naběhl Wilfried a Bičík stačil míč jen lehce vyrazit. Proti hlavičce Kweukeho zblízka však byl krátký – 1:1. Liberec kontroval brejkem a dorážkou Keriče ve skluzu. Jelikož se Sparta hnala dál do útoku, vystřídal Dejmek Nezmara a posílil defenzivu. Také Spartu posílil čerstvý Podaný.



Hosté dál dřeli a vyplatilo se. V 88. odcentroval zleva Pamič, jehož přihrávku špatně trefil v pádu Gebre Selassie a míč z první trefil levačkou naprosto přesně Wilfried – 1:2. Ještě na závěr přišel Vulin za Holeňáka, ale jeho šanci zmařil fanoušek Sparty, který vnikl na hrací plochu a snaha Security a stewardů byla půl minuty marná.



„Po šesti letech jsme tady vyhráli. První poločas byl z naší strany nervózní a také z toho byl laciný gól. Navíc jsme působili rozháraně a nejistě. Ve druhém poločase jsme se zklidnili a vyšla nám také střídání, díky kterým jsme získali převahu,“ hodnotil trenér Sparty Jozef Chovanec.



„Poločas jsme odehráli podle našich představ a ve druhé půli ještě měli tři gólovky z brejků. Sparta pak střídáním získala výškovou převahu a po nakopávaných míčích vyrovnala a přidala gól do šibenice. Naše snažení bylo marné,“ řekl trenér Josef Petřík.



Branky: 40. Nezmar - 82. Kweuke, 87. Wilfried. Rozhodčí: Jech - Koval, Marek. ŽK: Vácha - Kucka. Diváci: 5350.



Liberec: Bičík - Gebre Selassie, Kelič, Holeňák (90. Vulin), Fleišman - Vácha, Gecov, Bosančič (73. Papoušek), Breznanik - Nezmar (84. Dejmek), Kerič. Trenér: Petřík.

Sparta: Blažek - Adiaba (64. Matějovský), Řepka, Brabec, Pamič - Kladrubský - Sionko (71. Kweuke), Kucka, Vacek, Kadlec (85. Podaný) - Wilfried. Trenér: Chovanec.

Slavia - České Budějovice 4:0 (1:0)

Slávisté před zápasem věděli o vysoké výhře Brna i hrozbě, že by mohli zůstat po 13. kole na úplném chvostu tabulky, což je možná vybudilo k hodně povedenému startu do utkání se soupeřem, na kterého ztráceli čtyři body. Už na konci druhé minuty totiž ze dvaceti metrů napřáhl záložník Kisel a svoji povedenou ránu proměnil už ve svůj šestý letošní gól.

Budějovice vypadaly mátožně, podobně jako při posledním nepovedeném venkovním vystoupení v Příbrami. Zatrnulo jí při dalších šancích Kisela a Vyhnala, který ale neukončil čekání na svůj první ligový gól. Hosté v prvním poločase ze svojí bezradnosti vystoupili jen jednou ale nejlepší budějovický střelec Ondrášek v 16. minutě selhal při své dorážce.

Slávisté při nástupu do druhé půle nechali zapomenout na nevýrazný konec úvodního dějství a hned budějovickou obranu zasypali řadou střel. Po té Kiselově v 50. minutě se k rázné gólové dorážce odhodlal útočník Hora, který ve třináctém ligovém zápase premiérově střelecky udeřil. Rozklad Jihočechů dokonal jejich obránce Laštovka. Ten si nechal dát dvě žluté karty rychle po sobě a půlhodiny před koncem pro něj zápas skončil.

Odevzdaní spoluhráči vzápětí nechali po trestném kopu Belaida prostor stoperovi Čelůstkovi, který jemnou tečí navýšil slávistické vedení už na tříbrankové a poprvé od loňského srpna zažil v lize gólovou radost. Pokud měli hosté ze Slavie komplex, protože z posledních osmi vzájemných zápasů uhráli jedinou remízu, tak se po dnešku musel ještě zvětšit.

Zmar Dynama v 74. minutě totiž dokonal čtvrtou trefou Slavie Milan Černý. Slávisté v lize soupeři naposledy nasázeli čtyři či více branek v říjnu před dvěma lety, kdy s pětibrankovým výpraskem odjíždělo Kladno.(ČTK)

Branky: 2. Kisel, 50. Hora, 64. Čelůstka, 78. M. Černý. Rozhodčí: Damková - Jiřík, Moláček. ŽK: Dembélé, Hora - Laštovka, Žižka. ČK: 60. Laštovka. Diváci: 4056.

Slavia: Zlámal - Janda, Čelůstka, Trapp, Hubáček - M. Černý (78. Koreš), Dembélé (46. Jarolím), Kisel, Belaid, Hora - Vyhnal (62. Hloušek). Trenér: Petrouš.

Budějovice: Kučera - Laštovka, Lencevič, Lengyel, Žižka - Mezlík, Černák, Rakovan (83. Šíma), Otepka, Pecka (74. Stráský) - Ondrášek (55. Hudson). Trenér: Šilhavý.

Olomouc - Bohemians 1905 3:1 (1:0)

Olomoučtí fotbalisté se v prvním poločase prosazovali proti důsledně bránícím Bohemians hodně složitě. Kdo přišel o první čtvrthodinu nemusel litovat. Na kluzkém trávníku za neustávajícího mrholení se nehrál pěkný fotbal. Oba týmy se předháněly v nepřesnostech a tak i náznaků gólových příležitostí bylo pomálu.

V sychravém nečase zahřála obecenstvo až krásná kolmice Tomáše Hořavy na Navrátila, ten se ale tak dlouho nemohl rozhodnout, jestli vystřelit nebo přihrát nabíhajícímu Petrovi, až se mu okénko v zelenobílé defenzivě zavřelo a ze zárodku šance nebylo nic. Po stejné ose tentokrát míč opravdu doputoval až k Jakubu Petrovi, ale výsledkem byla jen slabá střela do středu branku, s níž si brankář Sňozík hravě poradil.

Nicméně to byl předzvěst krátkého hanáckého tlaku. Po chytře zahraném rohovém kopu hlavičkoval na přední tyči Škerle, vlnila se ale jen boční síť. Krátce nato se za Sňozíkem rozezvučelo a pořádně otřáslo břevno, když Vepřekův centr skluzem našel Michal Hubník.

V době největšího náporu však domácí mohli inkasovat. Štohanzlovu bombu z uctivé vzdálenosti Drobisz s námahou vyrazil jen před sebe a pak musel hodně krkolomně zastavovat Hartiga. Hosté si dokonce žádali penaltu. Těsně před odchodem do kabin zahřmělo na druhé straně. Bajer našel obloučkem nabíhajícího Navrátila, ten se s míčem nepáral a z první ho poslal do protipohybu bezmocného Sňozíka.

Nástup do druhé půle měla Sigma jako z pohádky. Hubník se protáhl podél levé lajny, odcentroval a na zadní tyči hlavou úřadoval Jakub Petr. Za dvě minuty Hubník ukázal olomouckým divákům další ze svých letošních proměn. Po letech, kdy jeho dalekonosné rány končily na jižní tribuně, se tentokrát předvedl jako bombarďák první kategorie a nádhernou ranou z dobrých pětadvaceti metrů zvýšil na 3:0.

Křeč z prvního poločasu byla rázem ta tam a po gólu volaly další a další akce. Hořavově ráně levou po ťukesu jako z partesu chyběl snad metr. Pak Navrátil nasadil jesle Nešporovi, ale před Hubníkem na poslední chvíli odvrátil Nikl. Po další přihrávce Petra musel Hubníkovu ránu likvidovat Sňozík.

Dvacet minut před koncem přišlo z ničeho nic snížení. Škoda chvíli háčkoval na hranici vápna a pak nečekaně vypálil a jeho slabá střela k překvapení všech skončila v síti za Drobiszem.

Bohemka na chvilku ožila a domácí rázem museli myslet i na zadní vrátka. Klid mohl opět přijít necelou čtvrthodinku před koncem. Jenže rozhodčí Královec se neodhodlal odpískat penaltu za vcelku jasný faul Nikla na Šultese. I tak ale Hanáci nakonec dokráčeli ke třem bodům.

„Do 35. minuty jsme hráli velmi dobře. Pak jsme začali dělat drobné chyby a na jednu jsme pak doplatili. Věřili jsme, že s tím budeme schopní něco dělat. Bohužel za pět minut druhého poločasu jsme inkasovali dvě branky a bylo to jen o tom, jestli se dokážeme vrátit do zápasu. Myslím si, že jsme to nakonec dohráli se ctí,“ uvedl trenér Bohemians 1905 Pavel Hoftych.

„Respekt, který jsme měli před utkáním se potvrdil. Soupeř hrál velmi dobře. V prvním poločase jsme nebyli dostatečně trpěliví. Musíme se v závěru podzimu tohle naučit,“ říkal bezprostředně po duelu kouč domácí Sigmy Zdeněk Psotka. „Jsem ale moc rád, že jsme to utkání zvládli, protože s Bohemkou je potřeba hrát až do konce,“ dodal olomoucký kouč.

Branky: 42. Navrátil, 47. Petr, 49. Hubník - 69. Škoda. Rozhodčí: Královec - Lhoták, Tacina. ŽK: Vepřek - Sňozík, D. Nešpor, Ibragimov. Diváci: 5620.

Olomouc: Drobisz - Janotka, Dreksa, Škerle, Vepřek - Bajer (59. Ordoš), Navrátil, Rossi (68. Šultes), Hořava - Petr, Hubník (86. Kalas). Trenér: Pstoka.

Bohemians 1905: Sňozík - Jindřišek, Nikl, Cseh, D. Nešpor - Moravec, Držík, Štohanzl, Trubila (66. Ibragimov) - Škoda, Hartig (53. M. Nešpor). Trenér: Hoftych.