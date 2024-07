Do týmu už se mohlo zapojit i několik reprezentantů, trenéři sešívaných poslali do zápasu základní jedenáctku ve složení Kinský – Vlček, Ogbu, Bořil – Tomič, Ševčík, Oscar, Zmrzlý – Jurečka, Fila, Wallem. Ta proti čtvrtému týmu slovenské nejvyšší soutěže z minulé sezony odehrála bezbrankový poločas, góly začaly padat až po přestávce a po prostřídání.

Hned po změně stran naběhli na trávník Jurásek, Diouf, Prebsl, Bužek a Zima, který hned po čtyřech minutách otevřel skóre. Na něj o chvíli později navázal Fila a pak si vzal hlavní slovo Jurásek, který během dvanácti minut mezi 70. a 82. minutou nasázel hattrick. O čisté konto připravil Kinského až v posledních sekundách utkání Kaprálik.

Podívejte se na zápas:

| Video: Youtube

"Je to můj první hattrick za Slavii, takže na něj budu vzpomínat celý život. Úžasný pocit a doufám, že přijde i v lize," neskrýval nadšení dvacetiletý záložník Matěj Jurásek.

"Těšil jsem se na první utkání a jsem rád, že se mi to podařilo takhle gólově. Celkově to celý tým skvěle odpracoval. Mladíci hráli velmi dobře. Musíme se pochválit za to," smál se při hodnocení pro klubový web.

"Měl jsem dlouhou pauzu, takovou jsem ani nečekal, takže jsem odpočatý. Ještě bych rád něco naběhal, takže na tom budeme pracovat před začátkem ligy. Budu připravený," vzkázal fanouškům.

Žilina - Slavia 1:5 (0:0)

Branky: 49. Zima, 65. Fila, 70., 80. a 82. Jurásek - 90. Kaprálik.

Slavia: Kinský – Vlček, Ogbu (46. Zima), Bořil (60. Konečný) – Tomič (60. Vorlický), Ševčík (46. Bužek), Oscar (46. Prebsl), Zmrzlý (60. Diouf) – Jurečka (46. Jurásek), Fila, Wallem.