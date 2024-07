První dostal za protesty Zdeněk Houštecký, asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského. Poté otálel s autovým vhazováním Malick Diouf a k překvapení všech ho rozhodčí po druhé žluté také vyloučil. S tím nesouhlasil sám Trpišovský, vstoupil do hřiště a rozhodčímu řekl, že než v deseti, ať zápas raději ukončí - a i on dostal červenou.

"Mám už toho ve fotbale něco za sebou, ale tohle jsem nikdy nezažil, aby se v přípravném utkání po druhé žluté kartě vyloučil hráč jenom kvůli tomu, že se při autu posune o pár metru a nějaký čas nevhazuje. A ještě k tomu jsme neměli možnost místo Malicka dát do hry dalšího hráče," kroutil hlavou po zápase Milan Kerbr, další z Trpišovského realizačního týmu.

Co se týče gólů, tak skóre utkání otevřel po osmnácti minutách hry Fila, krátce po změně stran se prosadil Vorlický a v závěru pečetil na 3:0 Chaloupek.

"Vychytaná nula mě těší, je vlastně první ve Slavii. A taky proti týmu, který má zvuk, Rapid je dobrý tým. Nějakou práci jsem tam měl, a to především až ve druhé půli, když jsme hráli v deseti," těšilo gólmana Antonína Kinského.

Ten by měl dostat mnohem více příležitostí, jelikož jednička Jindřich Staněk se na půl roku vyřadila zraněním z evropského šampionátu.

Jak je v přípravě u nováčků nebo mladších hráčů zvykem, často nastupují s kapitánskou páskou. A to byl i případ Kinského. Zuby si tak může brousit pokladník.

"Když jsem přišel do Slavie, tak jsem platil zápisný. Už tak to nebylo malý. Ale myslím si, že to, co mi tam teď Ondřej Kolář napočítává i během tréninku, tak je to pro něj taková zábava. Takže jsem si dělal legraci, že si na to asi budu muset vzít úvěr," smál se Kinský.

Do Rakouska to z Prahy není daleko, tak toho využila spousta slávistických fanoušků a vyrazila podpořit svůj tým proti zajímavému soupeři.

"Jsem hodně překvapený. Nikdy jsem nezažil, aby za týmem jezdilo v přípravě tolik fanoušků. Je to nádhera, když je tady tolik diváků. Byl tu plný stadion fanoušků a podporovali nás celý zápas. Moc za to našim fanouškům děkujeme," chválil Milan Kerbr.

Slavia - Rapid Vídeň 3:0 (1:0)

Branky: 18. Fila, 56. Vorlický, 88. Chaloupek.

Slavia 1. poločas: Kinský – Chaloupek, Ogbu (41. Halinský), Bořil – Masopust (41. Trédl), Prebsl, Dom. Pech, Diouf – Jurečka, Fila, Wallem. 2. poločas: Kinský – Halinský, Konečný, Chaloupek – Trédl, Bužek, Zmrzlý, Diouf – Botos (89. Dom. Pech), van Buren, Vorlický (82. Prebsl).

Rapid 1. poločas: Gartler – Auer, Burgstaller, Cvetkovič, Dursun, Grgic, Jansson, Kaygin, Oswald, Raux Yao, Sangare. 2. poločas: Haas – Hofmann, Bischof, Bajlicz, Sattlberger, Živkovič, Gueye, Gröller, Hedl, Vincze, Demir.