Slavia o tom informovala na sociální síti twitter. Minuta ticha přímo před výkopem zápasu nešla u Evropské fotbalové unie UEFA, pod kterou režim utkání Ligy mistrů spadá, narychlo vyjednat. Gott měl ke Slavii blízko. "Den si již nejde užít. Můžeme jen bojovat a zkusit vyhrát na Vaši počest. Čest Vaší památce, Mistře!" uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Celé Česko dnes zastihla smutná zpráva, ve věku 80 let zemřel nejslavnější český zpěvák Karel Gott. Člověk, který měl kromě hudby blízko i ke sportu, sám působil jako fotbalový brankář. Mistře, odpočívejte v pokoji," doplnil slávistický klub.

Zpráva o Gottově úmrtí zasáhla i soupeře z Dortmundu, pro který česká legenda v roce 1996 nazpívala klubovou hymnu Borussie ve stylu slavného hitu Včelka Mája. "Odpočívej v pokoji, Karle Gotte," uvedla Borussia na sociální síti.

Den si jiz nejde uzit. Muzeme jen bojovat a zkusit vyhrat na Vasi pocest. Cest Vasi pamatce, Mistre! pic.twitter.com/x1L79j5Ych — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) October 2, 2019

Zápas v Edenu začne v 18:55, rozcvička obou týmů by měla skončit přibližně čtvrt hodiny před výkopem. Slavia na úvod skupiny před dvěma týdny překvapivě remizovala v Miláně s Interem 1:1 a proti Borussii se pokusí o další nečekaný výsledek.

Nejslavnější český zpěvák

Gott zemřel po těžké nemoci. V polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.

Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb a je rekordmanem v počtu ocenění Zlatý a Český slavík.

Nečekaný úspěch mladíků

To mladá fotbalisté Slavie do 19 let již mají svůj zápas proti německému gigantovi za sebou. V druhém utkání skupiny Youth League překvapivě zvítězili nad Dortmundem 1:0. Zápas proti favoritovi rozhodl v 56. minutě brazilský talent Joao Felipe, který do pražského klubu přestoupil na začátku září. Červenobílí mladíci odčinili úvodní vysokou porážku 0:4 na půdě Interu Milán.

Slavia se v tréninkovém areálu v Praze na Xaverově velkého favorita nezalekla a od začátku byla překvapivě aktivnější. Svou převahu Pražané zužitkovali krátce po přestávce, kdy se zpoza vápna přízemní střelou k tyči prosadil Felipe, který už v domácím poháru nastoupil i za A-tým.

Borussia, která v úvodním kole porazila doma barcelonské mladíky 2:1, přidala až v závěru, ale srovnat nedokázala. Naopak slávisté v nastavení mohli zvýšit, kdyby jim nezkazila radost tyč.

Youth League je na podzim rozdělená na dvě části. První, v níž startuje Slavia, kopíruje Ligu mistrů, druhá větev je určena pro dorostenecké mistry. V dalším utkání Pražané přivítají Barcelonu. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Slavia Praha - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Branka: 56. Felipe.

Sestava Slavie: Markovič - Douděra, Matys, Štětka, Kosek - Červ, Křišťan, Zinhasovič - Felipe (76. Vaněk), Toula, Zeronik (76. Hroník). Trenér: Hyský.