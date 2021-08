Buď je kouč Jindřich Trpišovský génius (to už naznačuje dlouho), nebo hazardér se jménem svým i klubu. Přesně v duchu tohoto dilematu se nesla sestava, již vyslal do odvety s maďarským gigantem.

„Na tenhle zápas myslím když vstanu a když jdu spát,“ říkal před utkáním. Bylo to vidět. Se základní jedenáctkou po prohře 0:2 v maďarské metropoli notně zatřepal.

Tomáš Holeš sestoupil ze zálohy do středu obrany, místo něj dostal šanci Jakub Hromada. Především však v útoku – a rovnou s páskou pro kapitána – vyběhl Stanislav Tecl. Spolehlivý náhradník, pamětník velkých bitev, kluk do nepohody. Jenže také borec, jenž letos odehrál v lize za dva zápasy jen osm minut. Trpišovský vsadil na jeho charakter, mentalitu.

Tím chtěl Ferencváros dostat do úzkých. Dlouho se to nedařilo. Byť tribuny jely naplno, hráči zaostávali.

⏲️ KONEC | Slávisté v Edenu před fantastickou kulisou porazili Ferencváros 1:0. Obrovský tlak ale druhou brankou nevyvrcholil a čeká nás tak play off Evropské ligy. ? #UCL #slafer pic.twitter.com/s0SdV6SbCe — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 10, 2021

Až ve 36. minutě přišel tolik očekávaný úder. Abdallah Sima pláchl po levé straně, připomněl, proč za něj kluby z Anglie nabízejí až 20 milionů liber. Přihrál Lukáši Masopustovi, který překonal gólmana. Pro Slavii šlo o důležitý moment. V Budapešti nejen že nedala gól, ale ani se nedostávala do příležitostí.

Tím skončil poločas, druhý byl ve znamení touhy po vyrovnávací brance. Slavia jela na plné obrátky, do hry přišel kousavý Jan Kuchta či technik Srdjan Plavšič. Především Nico Stanciu se činil. Dvakrát jeho pumelice zneškodnil gólman, jednou pálil vedle.

Pražany však nespasila ani přesilovka po vyloučení Eldara Čiviče, někdejšího obránce Sparty. Slavii čeká boj o Evropskou ligu, kontinentální pohár druhé jakosti.

"Je to veliké zklamání. Zápas jsme měli dobře rozehraný, dali gól, měli tlak, soupeř šel do deseti a dohrával v křečích. Chyběl krůček aspoň k prodloužení. Za dva zápasy jsme dali jeden gól, když sečteme šance v obou zápasech, tak je to strašně málo," hledal trenér Jindřich Trpišovský příčiny nezdaru.

Zklamání neskrýval ani útočník Stanislav Tecl, který do utkání naběhl s kapitánskou páskou."Hráli jsme dobře, akorát nám chybí finální fáze, abychom byli nebezpeční ve vápně, kolem vápna, je to nepřesné od nás, nekvalitní. Tohle musíme zlepšit. Soupeř hrál, co mu vyhovovalo, stoupl si do vápna. My tolik centrů neměli, abychom jim víc zavařili, měli jsme být přímočařejší a dostat je pod tlak. Kdybychom předvedli to, na co máme, porazili jsme je," poznamenal.

Hře Pražanů pomohl příchod zmiňovaného Kuchty. Ani nejlepší střelec minulé sezony ovšem ke kýženému druhému gólu nepomohl. "Bude to bolet hodně dlouho, byli jsme favoriti, ale nepadlo nám to, je to veliká ztráta. Chyběly nám góly, šancí jsme na to měli dost, k ničemu jsme je nepustili. Oni góly doma dali, my ne, proto nepostupujeme. Byli jsme lepším týmem, ale hraje se na góly," přiznal.

Slavia Praha – Ferencváros Budapest 1:0 (1:0)

Branka: 36. Masopust. ŽK: 2:7. ČK: 0:1 - Čivič (Fer.). Rozhodčí: Stieler – Gittelmann, Beitinger – Dingert (všichni GER). Výsledek prvního zápasu: 0:2, postupuje Ferencváros.

Slavia Praha: Kolář – Bah, Holeš, Kačaraba, Oscar – Hromada (65. Traoré) – Masopust (75. Musa), Schranz (65. Plavšič), Stanciu, Olayinka (16. Sima) – Tecl (65. Kuchta) (C).

Ferencváros TC: Dibusz (C) – Wingo, Blažič, S. Mmaee (46. Kovačevič), Čivič – Botka (77. Zubkov), Laidouni, Charatin – Nguen (67. R. Mmaee), Zachariassen (71. Somalia), Uzuni.