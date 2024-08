/FOTO, VIDEO/ Když fotbalisté Slavie s realizačním týmem sledovali losování soupeřů ve skupině Evropské ligy, všichni si přáli, aby parta z Edenu mohla jet na slavný stadion Old Trafford, domov legendárního klubu Manchester United. To se nepovedlo, ale i tak čeká na slávisty osmička zajímavých soupeřů. "Je to pro nás super skupina," pochvaluje si trenér Jindřich Trpišovský.

Doma Ajax, Fenerbahce, Malmö a Anderlecht, ven na Frankfurt, PAOK Soluň, Bilbao a Ludogorets.

"Jsou to různorodé a zajímavé týmy. Třeba zápas s Ajaxem bude přesně tím, o jakém jsme se bavili, že bychom ho chtěli do Edenu dostat. V Anderlechtu hrál Standa Vlček, velký belgický klub. Venkovní zápasy máme na krásných stadionech, z diváckého i herního hlediska to jsou opravdu zajímaví soupeři," pokračoval kouč Slavie.

Ohlasy Jindřicha Trpišovského:

Ohlasy na soupeře Slavie v Evropské lize: Jindřich Trpišovský. | Video: SK Slavia Praha

Ten se těší na souboje s věhlasnými trenéry. "S Fenerbahce přijede Mourinho, s Bilbaem Valverde, který tu byl s Barcelonou, takže se do Edenu vrátí dvě trenérské legendy," těší Trpišovského.

Evropské poháry mají nový formát, 36 účastníků vytvoří jednu velkou skupinu a každý hraje osm zápasů. Nejlepší osmička jde rovnou do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě si zahrají předkolo play-off a posledních dvanáct končí. Skupinová fáze se hraje od září až do ledna.

"Chceme získávat body pro koeficient i pro to, abychom pokračovali i v jarní části. Bude jedna velká tabulka, nikdo s tím nemá zkušenost, takže bude podle mě méně taktizování, každý bude muset získat maximální počet bodů a nevíte, co vám bude stačit. To může pomoct zajímavosti zápasů. Budeme chtít zvládnout všechny domácí a nekoukat na to, s kým hrajeme. K tomu něco z venku. Chceme se protlačit mezi 24 týmů, které budou pokračovat i po skupině," odkryl Jindřich Trpišovský plány Slavie.

Trenéři se těší na poměřování se se svými kolegy, hráči zase na souboje se špičkovými protivníky. "Los je docela dobrý. Přál jsem si Manchester United nebo Tottenham, ale máme krásné soupeře, hlavně na domácí zápasy. Nejvíce se těším do Bilbaa, kde je krásný stadion s perfektní atmosférou," povídala opora zadních řad Tomáš Holeš.

"Cíl je jasný, vyhrávat každý zápas a uvidíme, na co nám budou body stačit. Nový formát je zajímavý. Potkáme více týmů, více stadionů, celé to bude úplně jiné. Po dvou třech kolech nebude možné předvídat, bude to pořád zajímavé," těším se.

Ohlasy Tomáše Holeše:

Ohlasy na soupeře Slavie v Evropské lize: Tomáš Holeš. | Video: SK Slavia Praha

V podobném duchu mluvil i útočník Slavie a reprezentace Mojmír Chytil. "Může to být zajímavé. Pochopíme to všichni, hráči i fanoušci, až se to rozjede. Bude zajímavé rvát se o každý bod, do posledního zápasu nebude nic rozhodnutého," mínil.

"Los se mi líbí, máme zvučné soupeře doma i venku. Nejvíce se těším do Bilbaa," doplnil Chytil.

Ohlasy Mojmíra Chytila: