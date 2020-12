Nejde sice o tak zvučného soupeře jako Manchester United či Arsenal (i ti byli ve hře), ale po fotbalové stránce je to možná ještě náročnější výzva.

„Je to těžký soupeř, který ve všech zápasech dává spoustu gólů a má nesmírně rychlé hráče,“ zhodnotil slávistický trenér Jindřich Trpišovský sehranou družinu kolem kanonýra Jamieho Vardyho.

Slova uznání jsou namístě: Leicester, mistr z roku 2016, je aktuálně na třetí příčce anglické ligy jen o bod za Tottenhamem a Liverpoolem.

Dvojzápas odstartuje 18. února v Edenu, o týden později poputují sešívaní do kolébky fotbalu. To není bez důležitosti, protože v Anglii stoupá počet diváků, kteří smějí na stadiony, zatímco v Česku je situace krajně nejistá.

„Jsme rádi, že se podíváme do Anglie. Teď ještě nějak zařídit, aby v únoru mohli lidé na fotbal i tady,“ povzdechl si Trpišovský.

Kandidát na sestup slavil titul



V květnu to byly čtyři roky, kdy došlo k jedné z největších sportovních senzací v historii. Fotbalisté Leicesteru City byli před sezonou pasování na jednoho z horkých kandidátů na sestup z Premier League s kurzem 5000:1 na zisk titulu! Jenže stalo se něco neuvěřitelného.



Skromný provinční klub, jehož dosud největším úspěchem bylo druhé místo v roce 1929, předvedl neuvěřitelnou sérii. Tým vedený italským světoběžníkem Claudiem Ranierim a kanonýrem Jamie Vardym válel celou sezonu a slavit mohl už dvě kola před koncem anglické ligy. Byla to veliká paráda a nehledě na zbývající zápasy došlo hned k oslavě titulu, kterou uspořádal ostrostřelec Vardy.

Jeho svěřenci jasně vládnou FORTUNA:LIZE a dobře si vedli i v základní skupině EL, ovšem závěrečný duel proti Leverkusenu ukázal, že na evropskou špičku slávistům pořád něco schází.

Zvučný soupeř

„Jsme rádi, že máme zvučného soupeře. Pro nás všechny to bude skvělá prověrka, zase si to zkusíme proti top evropskému klubu,“ těší se záložník Lukáš Masopust. A cíl Slavie? Ten může být pouze jeden. „Budeme chtít postoupit, nemá cenu jít si to jen tak užít,“ dodává Masopust bojovně.

Červenobílí postoupili do vyřazovací fáze EL podruhé v historii. V předminulé sezoně senzačně protančili až do čtvrtfinále, ve kterém vypadli s Chelsea. Pokud jde o Leicester, jemuž se přezdívá „Lišky“ (Foxes), jeho největším pohárovým úspěchem je čtvrtfinále Ligy mistrů v roce 2017.

Los 2. kola fotbalové Evropské ligy (první zápasy 18. února, odvety 25. února):

Slavia Praha - Leicester, Wolfsberger - Tottenham, Dynamo Kyjev - FC Bruggy (Krmenčík), San Sebastian - Manchester United, Benfica Lisabon - Arsenal, Crvena zvezda Bělehrad - AC Milán, Antverpy - Glasgow Rangers, Salcburk - Villarreal, Braga - AS Řím, Krasnodar - Dinamo Záhřeb, Young Boys Bern - Leverkusen (Schick), Molde - Hoffenheim (Kadeřábek), Granada - Neapol, Maccabi Tel Aviv - Šachtar Doněck, Lille - Ajax Amsterodam, Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven.