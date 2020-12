Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík sní o epochálním úspěchu, možná i o postupu do finále Evropské ligy, které by se mělo na jaře hrát na zelenobílém stadionuv Gdaňsku.

V Leverkusenu Slavia padla 0:4. | Foto: SK Slavia/Martin Malý

Je to reálné? Poslední lekce v Leverkusenu, kde Slavia padla 0:4, kladné odpovědi příliš nenahrála. „Nebyla to bitva o první místo ve skupině. To by musely o vítězství usilovat dva týmy. Leverkusen si spíš došel pro výhru 4:0 nad děsně slabou Slavií a zajistil si dobrou výchozí pozici do další fáze,“ napsal list Kölner Stadt-Anzeiger.