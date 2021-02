Leicesteru chybí jen historie, říká fotbalista Žambůrek o soupeři Slavie

V sedmnácti se z pražské Slavie vydal do Anglie, aby pozvedl svůj talent v londýnském klubu Brentford. Dnes je fotbalistovi Janu Žambůrkovi dvacet let, s týmem bojuje o postup do slovutné Premier League. Nedávno v poháru naskočil v základní sestavě do duelu s Leicesterem, s nímž se „jeho“ Slavia už ve čtvrtek od 18:55 poměří v prvním utkání vyřazovací části Evropské ligy.

Jan Žambůrek (vpravo) v dresu Brentfordu | Foto: brentfordfc.com

Leicester je na špici Premier League. Bylo to znát?

Byl to neuvěřitelný zážitek. Vedli jsme, ale oni to ve druhé půli otočili. Nastoupili v celkem silné sestavě, nechtěli nic podcenit. Bojují o titul, čemuž se nedivím, mají obrovskou kvalitu. Vy hrajete o postup z druhé ligy. Jsou přesto jinde?

Nemůžu to úplně srovnat, protože my jsme nehráli v nejsilnější sestavě. Trenér potřeboval, aby si někteří hráči odpočinuli. Poprask kvůli "tlusťochovi": Slavia rozzlobila Anglii, Tvrdík se omlouvá Přečíst článek › Co vy osobně? Jak jste konfrontaci zvládl?

Nebylo to jednoduché. (usměje se) Ve středu zálohy jsem měl proti sobě jejich klíčové hráče, Tielemanse a Maddsiona. Oba dali gól, v kariéře jsem se asi nepotkal s lepšími hráči. V čem jsou výjimeční?

Jejich rozhodování je strašně přesné, dělají správné věci ve správný čas. Tielemans snad neudělal jedinou chybu za celý zápas… Trenér mi víc věří

Na podzim zkusil štěstí ve třetiligovém Shrewsbury. „Tolik jsem toho neodehrál, ale když už jsem nastoupil, tak od první minuty, což mě posunulo,“ říká Jan Žambůrek. Od zimy je však zpět v Brentfordu, s nímž hraje o postup do nejvyšší soutěže. Naskakuje pravidelně jako střídající hráč. „Cítím, že mi trenér věří víc než v minulé sezoně. Ví, že se na mě může spolehnout,“ těší dvacetiletého záložníka. Berete Leicester za klub patřící mezi elitu anglického fotbalu?

Když vezmeme sportovní kvalitu, tak tam patří. V roce 2016 vyhrál titul, teď o něj zase bojuje, ale tady je v povědomí ta TOP 6 a do ní on nepatří. Nemá takovou historii jako kluby z Manchesteru, Liverpool, Chelsea, Arsenal a Tottenham. Přesto je to sympatický klub, že?

Má na to vliv fakt, že je vede anglický trenér Brendan Rodgers, jemuž se daří. Populární jsou od titulu, tehdy jim přála vlastně celá země. Na co si má dát Slavia pozor?

Mají obrovskou kvalitu v protiútocích a také na křídlech. Navíc proti Slavii bude hrát útočník Vardy, což je v Anglii velká osobnost. On tým výrazně ovlivňuje – a samozřejmě střílí každou sezonu mraky gólů. Vidíte zbraně Slavie?

Ano, standardní situace. Slavia je v nich silná, Leicester je brání velmi špatně. Kdo postoupí do osmifinále Evropské ligy?

Tak na to jsem zvědavej. (směje se) Vůbec nevím, nedokážu tipnout. Slavii tady nikdo nepodceňuje: vyřadila Sevillu, hrála vyrovnaně s Chelsea. V Leicesteru to dobře vědí.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu