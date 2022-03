Kamara se bere v kauze Kúdela jako vítěz: Cítím se ospravedlněn, stáhl obvinění

Domácí vyrovnali ve 36. minutě na 1:1. Přímý kop Petera Michorla orazítkoval pravou tyč branky Aleše Mandouse, po sérii odrazů se ale míč dostal k Philippovi Wiesingerovi, který už měl snadnou pozici.Klid na kopačky Slavie ale přinesl Yira Sor. Nigerijský útočník totiž přesprintoval dva obránce LASKu a míč naservíroval zcela volnému Alexanderovi Bahovi, jenž zakončoval do prázdné branky.

Vrásky na čele trenérovi Trpišovskému pak udělal obránce Aiham Ousou, jenž byl během sedmi minut po dvou žlutých kartách vyloučen.Do druhého poločasu vstoupila oslabená Slavia opatrným fotbalem, kdy kontrolovala průběh zápasu v defenzivním bloku a čekala na příležitosti k protiútoku. V 62. minutě získal Yira Sor na vlastní polovině míč, ten si předkopl a předběhl oba stopery LASKu a chladnokrevně zvýšil na 3:1.Nigerijský útočník nastřílel rakouskému celku ve dvou zápasech čtyři branky a stal se jednoznačným hrdinou osmifinále.

Na 3:2 z pohledu Slavie upravil druhou brankou Wiesinger. Slavia dohrávala utkání v devíti, druhou červenou kartu totiž dostal po tvrdém zákroku Srdjan Plavšič. LASK pak využil dvojnásobnou přesilovku zásahy Grubera a Schmidta na závěrečných 4:3, na postup to rakouskému celku ale už nestačilo. "Nevím, co říct, mám rozporuplné pocity. Do zápasu jsme dobře vstoupili a vedli jsme. Na konci zápasu jsme dohrávali s dvěma červenými kartami, udělali jsme některé hloupé chyby při gólech a prohráli jsme. Góly jsme dostali hlavně po střelách z dálky, vyložených šancí moc soupeř neměl. Zkomplikovali jsme si to hlavně zbytečným vyloučením v první půli. Samozřejmě jsme rádi, že jsme postoupili, ale měli jsme to dohrát lépe," hodnotil utkání trenér Trpišovský.

Vážné zdravotní trable Tvrdíka. Musel na operaci, čeká ho delší pauza ve Slavii

Slavia tak potřetí za poslední čtyři roky postoupila na evropské scéně do čtvrtfinále, vloni a v roce 2019 se dostali mezi nejlepších osm týmů v Evropské lize. Červenobílí do čtvrtečního utkání získali na bonusech za letošní vystoupení v konferenční lize lehce přes dvacet milionů eur (přibližně 500 milionů korun), za postup si připsali další milion euro. Svého soupeře pro čtvrtfinále konferenční ligy se dozví Slavia během pátečního losu ve švýcarském Nyonu.

LASK Linec - Slavia Praha 4:3 (1:2)

Branky: 36. a 76. Wiesinger, 88. Gruber, 89. Schmidt - 24. Olayinka, 37. Bah, 62. Sor. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen (všichni Belg.). ŽK: Wiesinger, Horvath, Schmidt - Lingr, Ousou, Sor. ČK: 42. Ousou, 85. Plavšič (Slavia). První zápas: 1:4, postoupila Slavia.

Sestavy:

Linec: Schlager - Potzmann, Letard (57. Sako), Wiesinger, Renner - Holland - Flecker (46. Schmidt), Michorl (80. Hong Hjon-sok), Horvath, Goiginger (46. Nakamura) - Balič (72. Gruber). Trenér: Wieland.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Traoré, Talovjerov - Schranz (80. Tecl), Lingr (76. Masopust), Olayinka (84. Kúdela) - Sor. Trenér: Trpišovský.