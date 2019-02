/INFOGRAFIKA/ Slavia a pohárové jaro? Toto spojení pamatují už jen trochu starší fanoušci. Naposledy si totiž parta z Edenu zahrála na mezinárodní scéně i ve druhé polovině sezony na jaře roku 2008, kdy nepřešla přes anglický Tottenham. Tentokrát jsou k tomu slávističtí fotbalisté blízko a stačí zdánlivě málo. Neprohrát ve čtvrtek večer s Petrohradem. Zápas ve vršovické aréně začíná ve 21 hodin.

„Nesmíme mít v hlavách, že nám k postupu stačí pouze bod, musíme hrát od začátku na vítězství,“ má jasno tahoun týmu Josef Hušbauer. „Ideální by bylo vstřelit první gól, který by nás uklidnil, ale jsme o hodně silnější, než před rokem, kdy jsme v rozhodujícím zápase prohráli doma s Astanou,“ dodává při vzpomínce na minulý ročník Evropské ligy, kdy Slavia na kazažský celek nevyzrála.

Slávisté by mohli postoupit i v případě prohry. To by však nesměla Kodaň doma porazit Bordeaux. „Urazili jsme společně velký kus cesty, jsme odhodlaní to dotáhnout,“ vzkazuje trenér Jindřich Trpišovský. Slávisté kralují domácí nejvyšší soutěži, kde soupeře drtí silnou ofenzivou. V pěti evropských zápasech jim k momentálně druhé příčce ovšem stačily pouze dvě vstřelené branky. „V Evropské lize jsou vyspělí soupeři a do střeleckých pozic nás tolik nepouštějí,“ ví kouč Trpišovský. „Minule v Petrohradě jsme jich měli spoustu, ale tam nám to bohužel nepadalo.“

Přestože už je prosinec a Slavia má za sebou 27 mistrovských zápasů této sezony, trenér si pochvaluje vyprázdněnou marodku. Kromě dlouhodobě zraněných Tecla s Hromadou jsou k dispozici všichni. „Těší mě, že je zpátky Milan Škoda. Na těžkých terénech je typologicky takový hráč potřebný. Minule dal gól a já vidím, jak je zápas od zápasu jistější,“ pochvaluje si.

Říká se, že poslední krůček bývá nejtěžší. Jestli chce být Slavia pravidelným účastníkem pohárů, musí jej nyní bezpodmínečně zvládnout. „Urazili jsme společně už velký kus cesty. Dnes to dotáhneme,“ vzkazuje Trpišovský fanouškům i soupeři.