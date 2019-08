Kluž totiž letos ukazuje, že venkovní zápasy pro ni nejsou nikterak nevýhodné, ba naopak. Branku nevstřelila na cizí půdě pouze proti Astaně. Od té doby v pěti zápasech mimo svůj stadion zaznamenala tři výhry, dvě remízy a skóre 15:8. „Tohle jsou zápasy přesně pro ně. Se Celticem to bylo to samé. Nikdo jim nevěřil a oni tam vyhráli 4:3. Jejich mentalita byla vidět i v závěru utkání proti nám,“ varoval trenér Jindřich Trpišovský.

A přestože jeho protějšek Dan Petrescu po prvním duelu označil postup do Ligy mistrů jako zázrak, slávisté zůstávají na pozoru. „Druhý poločas byl varováním. Nesmíme být takto pasivní. Kluži jsme pomohli k tlaku menší aktivitou, byla z toho penalta a spousta dalších šancí,“ uvedl střelec jediné branky Lukáš Masopust (na snímku).

Příprava na jedničku

Právě jeho branka ukázala, jak jsou sešívaní na dvojzápas připravení. Na Kluž si totiž nachystali povedený signál z rohového kopu. Přesný centr Stanciua našel Masopusta a jeho volej skončil v síti. „Věděl jsem, že gólman vyleze trošku ven, tak jsem to chtěl dát obloučkem na zadní tyč,“ prohlásil záložník Slavie.

Ke gólu mu pomohla i rada kapitána Tomáše Součka. „Na tréninku jsem to vůbec netrefoval. Před zápasem jsem ještě mluvil se Sukem a on se mě ptal, jestli by nebylo lepší to vzít placírkou, protože nártem je to takové nepřesné. Tak jsem to nakonec zkusil a takhle to dopadlo,“ usmíval se Masopust.

Dalším důležitým dílem vítězné skládačky byl pak brankář Ondřej Kolář. Svůj výtečný výkon vyšperkoval chycenou penaltou. A ani tento klíčový okamžik nebyl dílem náhody. „Měl jsem střelce dobře nastudovaného. Věděl jsem, že bude čekat do poslední chvíle, jestli někam skočím. Moc jsem mu nedal na výběr a stranu jsem trefil,“ vyprávěl spokojeně gólman.

Představení slávistické jedničky si pochvaloval i kouč. „Ondra byl skvělý, byl to z jeho strany komplexní výkon. Hrál dobře nohama, za obranou a chodil si pro balony při standardkách, ze kterých Kluž dává padesát nebo šedesát procent gólů,“ ocenil Trpišovský.

Chce to lepší výkon

Po vítězném zápase však hledal spíše negativa. Žádné přehnané nadšení z náskoku do domácí odvety. Kromě druhého poločasu, který měla v režii Kluž, našel chyby i na první půli. „Z tlaku jsme vytěžili minimum šancí a dobrých pozic. Projevila se na nás tíha okamžiku, na domácích byla vidět zkušenost s takovými zápasy,“ podotkl Trpišovský.

Ten má nyní týden, aby Slavii připravil na velkou bitvu. I přes úvodní úspěch totiž stále rozhodně není vyhráno. A v sázce je hodně. „Pokud chceme postoupit, budeme muset doma podat mnohem lepší výkon,“ varoval kouč.