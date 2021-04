Nejde jen o prestiž Slavie, která podruhé za poslední tři ročníky protančila do čtvrtfinále Evropské ligy. Fotbal je hlavně byznys, takže jde i o peníze. A v tomhle případě o velké peníze: přestože výdělky v prestižnější Lize mistrů tentokrát sešívaným utekly, i tak do pokladny v Edenu přistane další slušná sumička. Přes 400 milionů korun.

Zvláštní je, že nejvíc slávisté inkasovali za nezdar v play-off LM s Midtjyllandem. Kompenzační bonus, tedy jakási cena útěchy, činil pět milionů eur (skoro 130 milionů korun). Další odměny začaly Pražanům přitékat díky výsledkům v základní skupině a následném postupu přes Leicester a Glasgow Rangers.

Pro orientaci: za výhru ve skupině se vyplácí 570 tisíc eur (necelých 15 milionů korun), bonus za druhé místo činil 500 tisíc eur (13 milionů korun). V play-off se odměny zvýšily. Postup přes Leicester přinesl sešívaným 1,1 milionu eur (28,5 milionu korun), vyřazení Rangers dokonce 1,5 milionu eur (38,9 milionu korun).

Evropská liga je jen chudá sestra

Vypadá to lákavě, ale pořád platí, že Evropská liga je oproti Lize mistrů chudá sestřička. V minulé sezoně v elitní soutěži si přišla na víc než půl miliardy, a to ve skupině jen dvakrát remizovala a nepostoupila. Jen odměna za postup přes předkola je ale 396 milionů korun. Slávisté tentokrát byli ochuzeni i o příjmy ze vstupného. Třeba však přijde nějaký lukrativní přestup, podobný odchodu Tomáše Součka…

V základních skupinách EL ovšem na podzim hrály i týmy Sparty a Liberce. Jak si vedly finančně? Letenští si vydělali asi 170 milionů korun, Liberec přibližně o 25 milionů méně. Slavia tak i tady nemá konkurenci.

Čtyři místo pěti. Koeficient slibuje trable

Slávisté sice dělali, co mohli (získali 16,5 bodu, což přepočteno na národní koeficient dává hodnotu 3,3), ale tuzemský klubový fotbal se jim na kýženou 15. příčku evropského žebříčku dostrkat nepodařilo.



Co to znamená? V Česku se již brzy bude hrát jen o čtyři místa v mezinárodních pohárech. A to je problém.



Přesněji: ještě v sezoně 2021/2022 budou mít zástupci FORTUNA:LIGY pět míst. Mistr s vicemistrem si v kvalifikaci zahrají o Ligu mistrů, vítěz poháru zamíří do Evropské ligy a další dva celky bude čekat nově založená Evropská konferenční liga. Od roku 2022 se však česká kvóta sníží. O LM bude usilovat už jen mistr, další tři celky půjdou do EKL. Vrátit se na výsluní tak bude těžší.



Mimo jiné to znamená i to, že bude třeba něco udělat s plány Ligové fotbalové asociace na obnovu nadstavby. Hlavně „střední“ skupina o Evropu by brzy postrádala smysl.