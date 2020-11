Slávistům schází vytížení z domácí soutěže, řada členů kádru navíc na mezinárodní úrovni skoro nic neodehrála. „Za pochodu stavíme nový tým,“ upozornil trenér Jindřich Trpišovský, který ocenil bojovnost svých svěřenců, byť výkon proti oslabenému soupeři měl k ideálu daleko. Ve čtvrtek se sešívaní (opět doma v Edenu) utkají s Nice a další bodový zisk by výrazně oživil jejich naděje na postup ze zatím velmi vyrovnané skupiny.

Ne, ten mač nezvedal diváky ze sedaček (kdyby tedy na stadionu nějací byli). Nešlo o nezapomenutelné fotbalové představení, na trávníku v Edenu se nekonala exkluzivní galashow. Nejdůležitější je ale výsledek: Slavia porazila Leverkusen 1:0 a po izraelském propadáku oprášila šance na postup ze skupiny Evropské ligy.

Zlomený nos vzal s přehledem

„Přesně to jsme potřebovali,“ ulevilo se trenérovi Jindřichu Trpišovskému. A neměl na mysli jen tři body do tabulky. Mluvil i o tolik potřebném sebevědomí a také zkušenostech pro nové hráče v kádru červenobílých, kteří nezažili loňské bitvy s Barcelonou a dalšími giganty. Vydřená výhra tedy vyloženě „bodla“.

„Za pochodu stavíme nový tým,“ upozornil Trpišovský na fakt, že většina nedávných tahounů je pryč. „Máme hráče, kteří proti Leverkusenu v Evropě debutovali v základu, a další, kteří teprve sbírají zkušenosti v těžkých utkáních, v nichž jde o vše,“ dodal kouč a chválil přístup svých svěřenců, jmenovitě Davida Zimy, Tomáše Malinského či Ondřeje Lingra.

A hlavně Petera Olayinky, který v roli střídající hráče v závěru trefil výhru. Zlomil si přitom nos, ale bral to s klidem ragbisty. „Ani si moc nevybavuji, jak se to stalo,“ popsal nigerijský dříč své zranění. „Myslím, že tenhle zápas dodá týmu potřebnou odvahu a sebevědomí.“

Ve čtvrtek proti Nice

Co na tom, že Slavii pomohlo i štěstí a trochu také hlavní rozhodčí. Brzké vyloučení Karima Bellarabiho bylo vážně přísné a německá média se nad překvapivým verdiktem sudího Colluma rozčilovala s vysloveně teutonským zápalem. Hlavou kroutil i kouč hostů. „Úplně zbytečná prohra,“ ucedil Peter Bosz zklamaně.

To slávisty mrzet nemusí, stejně jako zahozená penalta Nica Stanciua. Často se stává, že vydřená výhra mužstvu pomůže víc, než snadná jatka rozklíženého soupeře. Dvojnásob to platí v situaci, kdy Pražané (na rozdíl od Leverkusenu či Nice) nemohou hrát domácí soutěž.

„Teď o víkendu zase hrát nebudeme a tu přípravu musíme směřovat opět do půlky týdne na zápas s Nice,“ vyhlíží Olayinka další domácí duel. Všechny týmy ve skupině C mají po třech bodech a naděje na postup tak žije. Ale chce to ještě přidat…