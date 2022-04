Slavia útočí na vyrovnání českého pohárového maxima. V roce 1996 se totiž červenobílým pod vedení trenéra Františka Cipra podařilo dostat do semifinále poháru UEFA, bývalý kouč sešívaných shodou okolností včera oslavil pětasedmdesát let.

„Máme šanci psát klubovou historii. Bude to velký zápas,“ uvědomuje si jeho velikost rychlonohý obránce Alexander Bah.

Třetí pokus o semifinále

„Těšíme se na tu šanci poprat se o semifinále. Víme, jak náročné to je, ale dokázali jsme si, že s nimi dokážeme hrát. Hodně napoví první gól, druhý tým bude muset dotahovat. To bude voda na mlýn soupeři,“ řekl v předzápasovém povídání pro klubovou televizi trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Za necelých pět let působení v Edenu se Trpišovskému povedlo dostat do čtvrtfinále evropské soutěže už potřetí. Nejprve byla proti postupu do semifinále Evropské ligy londýnská Chelsea, o dva roky později její rival Arsenal.

„Pokaždé v tom čtvrtfinále byla situace jiná. Týmy, proti kterým jsme hrály, byly jiné. Jde i o rozpoložení, ve kterém se soupeři nacházejí. Navíc máme i poměrně velkou obměnu kádru, zase tolik hráčů ta předchozí dvě čtvrtfinále nepamatuje. To, co bylo, bylo, teď to máme doma, máme to ve svých rukách,“ věří Trpišovský, jehož mužstvo požene za kýženým postupem vyprodaný Eden.

Takticky svázané to nebude

S Feyenoordem Slavia odehraje už čtvrtý zápas v letošní sezoně. Nejprve v základní skupině Evropské konferenční ligy sešívaní prohráli v Holandsku 1:2, poté v domácí odvetě remizovali 2:2. Přesto je postup po čtvrtfinálové remíze 3:3 velmi blízko.

„Myslím, že zápas se zase strhne. Týmy jsou ofenzivní a chtějí hrát nahoru. Oběma je vlastní ofenziva a budou se chtít prosadit útočnou stránkou hry. Přispěje k tomu i atmosféra, která tu bude. Nemyslím si, že to bude vyloženě takticky svázaný zápas,“ tuší Trpišovský.