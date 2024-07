Tři roky čekají v Edenu na mistrovský titul. Fotbalisté Slavie vyhráli ten poslední v roce 2021 a pak museli sledovat plzeňské oslavy a zejména následné dvojnásobné úhlavních rivalů ze Sparty. Teď si chtějí pohár vzít zpět a díky tomu si také zajistit vstupenku do základní skupiny Ligy mistrů, o kterou se v nové sezoně hraje! Pomoct by měl i navrátilec Peter Olayinka, jehož transfer se momentálně dolaďuje.

"Z týmu cítím velkou hladovost, sílu a touhu. Oproti loňské sezóně jsme zase o krok dál a snad to potvrdíme na hřišti," přeje si hlavní kouč týmu Jindřich Trpišovský.

Letní přípravu mu zkomplikovaly reprezentační akce, díky nimž největší opory většinu času chyběly. "Příprava kvůli tomu byla hodně specifická. Na kempu v Rakousku jsme měli snad dvacet hráčů pod 23 let. Mohli jsme s nimi pracovat a dost z nich dostalo velkou porci času v přípravných zápasech. Řada z nich ukázala, že se budou ucházet o místo v užším kádru. Pro další bude lepší pravidelně hrát jinde," pokračuje trenér.

Premiérový zápas nové sezony odehrají jeho svěřenci v neděli na hřišti Slovácka. "Věříme, že kluci, kteří přípravu začali, budou na první kolo připraveni. U kluků, kteří se vrátili z reprezentací, budeme doufat, že je budeme moci postupně zapojit. Budou potřebovat nějakou minutáž. Jinak je na tom třeba Matěj Jurásek a jinak David Zima, který si na mistrovství Evropy nezahrál ani minutu. Musíme je dostat do herního rytmu a intenzity," vysvětluje Trpišovský.

Jeho kádr by brzy mohl posílit Peter Olayinka. Ten by se do Edenu rád vrátil z Bělehradu, kde se nedokázal výrazněji prosadit. "Klub před pár hodinami přijal naši nabídku. Peter se těší domů, ještě to není hotové, ale věřím, že během hodin či dnů to dotáhneme," oznámil na tiskové konferenci klubový boss Jaroslav Tvrdík.

"Jeho příchod by nám nejvíce pomohl, tenhle typ nám chybí. I co se týče vítězné mentality," těší se Trpišovský.

Slávisté mají před sebou dva pokusy probojovat se do základní skupiny Ligy mistrů. Ten první už teď v létě, kdy budou bojovat v předkole této nejprestižnější soutěže nebo pak musí vyhrát ligu, jejíž vítěz se do skupiny přímo kvalifikuje.

"Formuje se tým, který má ambice získávat trofeje. Dostat do Edenu znovu Ligu mistrů je velká motivace, aby se zase hrála před našimi fanoušky. Rádi bychom tu možnost využili a proměnili. A za každou cenu chceme i titul," má jasno trenér Slavie.

"Je super, že titul přinese i přímý postup do Ligy mistrů. Já chci titul ale každý rok, co jsem ve Slavii. Liga mistrů je jen takový bonus. Pro mě je tedy nejdůležitější ten titul. Přidává to na atraktivitě a bude to neskutečná sezóna. Věřím, že to dokážeme a budeme se tu všichni radovat," těší se jedna z největších opor Tomáš Holeš.

Hráči by chtěli potěšit nejen fanoušky, ale také novému majiteli Pavlu Tykačovi, který klub koupil v zimě. "Rádi bychom mu udělali radost nějakým hezkým výsledkem. Víme, že máme maximální možné podmínky. Mohli jsme přivést špičkové fotbalisty. Reprezentanta Tomáše Chorého. K tomu mladé jako Alexandr Bužek či Filip Prebsl. Nemusíme prodávat z ekonomických důvodů, takže logicky musíte mít nejvyšší cíle. A s tím souvisí i odpovědnost. Já ji cítím," dodal Tvrdík.