Slavia bojovala srdnatě i v deseti. Nakonec ale padla o dva góly

S porážkou, ale se vztyčenou hlavou, odehráli fotbalisté Slavie první zápas na hřišti AC Milán. Domácí favorit vyhrál 4:2, ale pořádně se nadřel i proti deseti Pražanům. Ve 26. minutě totiž dostal červenou Diouf a o chvíli později to bylo 1:0 zásluhou Girouda. Douděra sice srovnal, ale ještě do přestávky strhli vedení zpět na milánskou stranu Reijnders s Loftus-Cheekem. Slávisté se dostali zpět do hryv 66. minutě, to ale bylo z jejich strany vše, v závěru dával výsledku definitivní podobu Pulišič.