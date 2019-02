Praha - Tohle je zajímavá situace. Martin Latka má ve Slavii funkci kapitána, přesto není jisté, zda se objeví na trávníku. Ukáže se to už v sobotu 13. února proti Brnu. Nápověda: jednatřicetiletý stoper na herním soustředění ve Španělsku pouze jednou nastoupil od začátku.

Martin Latka, kapitán Slavie | Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Dostanou tedy v zahajovací jedenáctce přednost Simon Deli s Jiřím Bílkem? Ti už při Latkově zranění hráli v závěru podzimu. "Je to otevřené. Vnímám to tak, že můžu klidně být na lavici. Beru to jako realitu, že to tak je. Může tam být někdo jiný, nedělám z toho žádnou vědu," řekl Latka.

"Pokud nebudu hrát, budu se snažit pomoci mimo hřiště. Všichni táhneme za jeden provaz, ať nastoupí kdokoli, budeme chtít vyhrávat. Všichni pro to musí udělat maximum," doplnil.

V minulých dnech mluvil i s koučem Dušanem Uhrinem mladším. "O něčem jsme se samozřejmě bavili, ale to zůstane mezi námi," prohlásil Latka. "Zatím ale nemáme jasno, kdo nastoupí. To je spíš otázka na trenéra. Čekáme, jak to dopadne," dodal.

Zvýšenou konkurenci v týmu po mohutném zimním posilování obecně považuje za prospěšnou. "Vnímám to jedině dobře, je to nezbytné. Pokud chceme být v úspěšném klubu, konkurence musí být. V průběhu sezony mohou přijít zranění, karty, pokles formy a trenér má aspoň z čeho vybírat. Každý by měl být profesionál, nastoupit může jen jedenáct hráčů," řekl Latka.

Důležité budou první zápasy

V závěru podzimu laboroval se zraněním, ale nyní je už v pořádku. "Mojí blbostí jsem se v závěru podzimu zranil po hloupé patičce. Předtím jsem asi deset zápasů v kuse držel. Teď už by to mělo být vše v pořádku," konstatoval Latka.

Jeho celek je po podzimu na pátém místě a jednoznačně chce po zimním příchodu osmi posil atakovat evropské poháry. Dobrou formu Slavia naznačila v přípravě, když vyhrála devět z deseti zápasů.

"Přípravu jsme měli velice dobrou, ale až ostré zápasy ukážou, jak na tom jsme. Doufám, že budeme potvrzovat dobré výkony, které jsme měli na soustředění ve Španělsku. Je jasné, že se chceme porvat o pohárové příčky, i když tlak na nás bude oproti podzimu určitě mnohem vyšší," řekl Latka.

"Důležité je, abychom zvládli první zápasy, abychom najeli na nějakou úspěšnou vlnu. Pokud by nám to nevyšlo, tlak se bude stupňovat a bude vyšší a vyšší. Já to zažil několikrát a doufám, že tomu předejdeme," dodal Latka.

