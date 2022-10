Když ve čtvrté minutě trefil Schranz hlavou břevno, nikdo z více než 18 tisíc fanoušků by v tu chvíli nepředpokládal, jaké drama se urodí… A mohly za to především chyby v obraně.

Ve 23. minutě ji potrestal Krasniqi, ale ze zápasu uběhly jen tři minuty a zásluhou šikovné střely D. Juráska bylo srovnáno.Místo uklidnění ale přišla další ledová sprcha. Chyba v rozehrávce, rychlý protiútok a přesná Korenicova střela. Hosté využili z minima maximum a ukázali, kde současnou Slavii „tlačí bota“ – v defenzivě.

Hosté dohrávali o deseti

Co funguje v tuzemské soutěži, nemusí stačit na mezinárodní scéně.Pražanům ale pomohlo rychlé vyrovnání. Po rychlé kombinaci se prosadil Olayinka a ještě před odchodem do šaten poslal Slavii poprvé do vedení Masopust. Všech pět gólů se vmáčklo čtvrthodinového úseku mezi 26. a 41. minutou.

Po přestávce se brankostroj zastavil. Slávisté měli zápas pod kontrolou, ale v koncovce jim chyběl potřebný klid. Hosté nakonec po ostrém skluzu Thaqiho dohrávali v deseti a z Edenu nakonec odjížděli s prázdnou. Ale po opravdu sympatickém výkonu.