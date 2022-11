Zápas v Prištině rozhodl v 75. minutě Ondřej Lingr. Pražané porazili kosovského šampiona i v druhém vzájemném duelu o gól, v září doma vyhráli 3:2. „Skvělý český tým ukázal v utkání víc a získal body, které ho udržely v boji o postup. Naopak Ballkani ztratilo naději,“ uvedl deník Koha Ditore. „Porážka se Slavií uhasila všechny plamínky naděje Ballkani na možný postup do další fáze Konferenční ligy,“ přidal list Zeri.

Naděje stále žije. Slavia porazila kosovské Ballkanii, Kolář se zaskvěl

Při Lingrově hlavičce podle kosovských médií zaváhala domácí defenziva. „Hlavičkoval zblízka po nejistém zásahu obrany,“ napsal Koha Ditore. „Při rozhodujícím momentu utkání ukázali obránci Ballkani špatnou reakci,“ doplnila rozhlasová a mediální společnost RTV21.

Historický úspěch

Ta ocenila také zákroky slávistického brankáře Ondřeje Koláře při závěrečném tlaku domácího mužstva. „Ballkani v utkání také podalo dobrý výkon a vytvořilo si několik slibných šancí ke skórování. Kolář ale v posledních minutách sebral góly Kučovi a Berishovi,“ uvedl web rtv21.tv.

Ballkani ve skupině G, kde ještě hrají Sivasspor a Kluž, získalo čtyři body a neprezentovalo se jako papírový outsider. „Navzdory porážce Ballkani opouští soutěž se vztyčenou hlavou, protože v Evropě reprezentovalo kosovský fotbal tím nejlepším možným způsobem,“ upozornil Zeri.

„Ballkani při debutu v Evropě postoupilo do skupinové fáze, což je historický úspěch. A až do čtvrtka bylo ve hře o postup do vyřazovací části,“ dodal Koha Ditore.