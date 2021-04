Boss fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík už vyhlásil výši prémií. Pokud mužstvo zvedne na konci května v Gdaňsku pohár pro vítěze Evropské ligy, hráči a realizační tým si mezi sebou rozeberou 75 milionů korun.

Utkání čtvrtfinále Evropské ligy mezi Arsenalem a Slavií | Foto: ČTK/AP/Alastair Grant

Je to na české poměry suma snů. Jenže úspěch, po němž by byla vyplacena, by byl rovněž nevšední, až kosmický. Může si Slavia na takový triumf brousit zuby? Není to při vší úctě příliš troufalé?