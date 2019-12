Národní tým sehraje dva duely v Glasgow a jeden ve Wembley. Soupeři patří k evropské extratřídě.

Utkání kvalifikace na EURO 2020 mezi Českou republikou a Kosovem | Foto: Deník / Veronika Zimová

Vzdálené Baku, ale také Bukurešť či Petrohrad. Sobotní los fotbalového mistrovství Evropy nabízel české reprezentaci různé, nepříliš lákavé varianty: hráči se předem shodli, že cestovat k duelům třeba do Ázerbájdžánu by se jim vážně nechtělo. Nakonec to dopadlo dobře. Místo podkavkazské exotiky je to kolébka fotbalu.