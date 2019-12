„Sparta je Sparta, silná na celém hřišti. My ale víme, kde má slabiny, těch budeme chtít využít,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník před středečním poledním tréninkem. To, že Letenští v minulém kole převálcovali Mladou Boleslav 5:2, pochopitelně zaznamenal.

„Jsou momenty, kdy je Sparta výborná, ale taky chvíle, kdy má slabší chvilky. A Boleslav toho dokázala využít. Chleba se lámal za stavu 2:2. Sparta to sice dokázala převrátit, ale za toho stavu šel Komličenko sám na bránu a mohlo to být úplně jinak,“ zdůraznil Páník.

Také on byl naposledy úspěšný. Na hřišti Bohemians zvítězili jeho svěřenci 2:0 a ukončili čtyřměsíční čekání na tři body z venku.¨„Ta výhra nám pomohla, nálada se zlepšila. Hráči se cítí líp a věří ve vlastní síly. Příprava na utkání se liší jen v detailech,“ podotkl Páník.

Boj o elitní čtyřku

Všichni v kabině moc dobře ví, že pokud Spartu porazí, zakončí podzim mezi elitním kvartetem soutěže. Ve hře je i třetí místo. „Fanoušek se pokaždé dívá na tabulku a na to, jak tým naposledy dopadl. Vždy říkám, že jsi tak dobrý, jak jsi hrál poslední zápas,“ podotkl Bohumil Páník.

Zkušený kouč se vyjádřil i k nasazení kapitána Milana Baroše, který nehrál kvůli problémům s achilovkou už dva měsíce. „Vše ukáže až zápas. Jestli je Milan zdravý, je otázka spíše na něj. Pokud ho vidím v tréninku, je to dobré. Pokud ne, není to dobré,“ dodal lakonicky Páník.

„Chceme vyhrát a udržet třetí místo. Pomohlo by nám to v hlavách, byl by to skvělý konec,“ prohlásil útočník Sparty Libor Kozák. „Už jsem v Ostravě hrál s Jabloncem, teď to bude se Spartou něco jiného. Dobře vím, jaká tam je rivalita,“ doplnil jej obránce Sparty David Lischka.

Zápasu bude předcházet minuta ticha za oběti tragické události, která se v úterý udála v ostravské fakultní nemocnici. Fotbalisté obou mužstev v rámci piety odehrají duel s černými páskami na pažích.