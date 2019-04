Pražany srazil závěr duelu, v němž se prosadil jinak nevýrazný španělský bek Marcos Alonso. Smůla: jen chvíli předtím totiž na druhé straně neuspěli se svými dělovkami Ibrahim Traoré a obránce Jan Bořil.

Brazilský úlovek

„Podobné zápasy jsou o produktivitě,“ uznal Trpišovský, který navíc musel hájit Josefa Hušbauera. Zkušený záložník domácích měl na brance vítězů Evropské ligy z roku 2013 nemalý podíl. Právě on totiž v rozhodující chvíli nezachytil Alonsův náběh. „Primárně to nebyl Hušbyho hráč. On svou roli splnil dobře, kvalitu předvedl třeba pasem na Honzu Bořila,“ odmítl trenér kritiku.



V dobrém světle se naopak ukázal Petr Ševčík. Odchovanec Olomouce nastoupil do základní sestavy po zranění třísel poprvé od půlky února. A nezklamal, soupeři zatápěl pohybem i vytrvalým a urputným napadáním. Také toho měl „plné zuby“: „Šlo o fyzicky nesmírně náročné utkání. Sbíral jsem minuty proti Karviné i v lize proti Dukle, ale dostat se v tak krátké době do tempa není vůbec jednoduché," přiznal.

Památku má ovšem prvotřídní. Kromě zážitku ulovil také dres Brazilce Williana. „Snad se mi podaří nějaký dostat i v odvetě,“ usmál se.

Třeba od Edena Hazarda, největší hvězdy hostů. Osmadvacetiletý kapitán belgické reprezentace se měl původně šetřit na nedělní šlágr anglické Premier League v Liverpoolu, nakonec se ale divákům ve druhé půli představil. A upřímně: bylo to poznat.



„Neskutečný hráč. Sebevědomý, technicky vybavený, výborný na míči. Všem nám motal hlavu,“ dodal Ševčík.

Hlavně netruchlit

Nemyslete si, na smutek slávisté nemají čas. Čtvrtfinále pro ně nekončí, ve čtvrtek se na Stamford Bridge budou pokoušet o zázrak v odvetě.

A hlavně: už zítra je v Edenu na programu 291. derby „S“.

Brankář sešívaných Ondřej Kolář podotkl: „Musíme vyhrát, ať do nadstavby zamíříme s co nejvyšším náskokem. Spartu bereme jako Chelsea: čeká nás těžký duel s výborným protivníkem.“

Úspěch by Slavii zvedl sebevědomí. Což je nezbytné: přece jen, přetahovaná s Chelsea je stále jen v půlce.