Ovšem důvody ke spokojenosti nemohl mít ze všeho. Vrásky na tváři mu přidělala zranění. „Věřím, že v prvních kolech sezony se situace zlepší a budeme perfektně připraveni,“ přeje si. Vysoký počet indisponovaných fotbalistů je něco, co Spartu provázelo v minulých sezonách. „Děláme maximum pro to, aby se nám zranění vyhýbala, ale osud jde v tomto proti nám,“ nechápe Jílek.

Desetidenní soustředění v rakouském Bad Leonfeldenu si jeho svěřenci zpestřili třemi zápasy. S Kluží prohráli 0:1, s Dynamem Moskva remizovali 1:1 a v pátek nezvládli generálku s „domácím“ Lincem 0:1. Hráči jedinkrát neotestovali trávník na Letné ani jednou se tedy nepředstavili svým fanouškům…

„Sportovní úsek se tak rozhodl kvůli krátké letní přestávce,“ říká tiskový mluvčí klubu Ondřej Kasík. Mimochodem tohle se stalo po třech letech.

Ale zpět k předváděné hře. V minulé sezoně měla Sparta problém v ofenzivní části a nepočítáme-li výhru 3:1 nad účastníkem ČFL z Benešova, produktivita je dál špatná. Na druhou stranu: Jílek hráčům naordinoval aktivní presink a fyzicky náročný fotbal. A úspěch nepřijde za noc.

„Chceme, aby byl ve hře Sparty tento koncept jasně identifikovatelný. Aktivita ve hře dopředu s míčem, ale i po jeho ztrátě,“ přibližuje trenér recept, s nímž by rád uspěl.

V kabině vládne čeština

Ještě nedávno převládali ve sparťanské kabině cizinci. Jejich počet se postupně snižoval a po Jílkově příchodu na Letnou se vlády definitivně ujala čeština. „Překvapilo mě, že většinu pokynů dostávali hráči v angličtině. Jsme v českém prostředí a napočítali jsme jen šest hráčů, kteří se česky neorientují. Domácí řeč ale chci jako primární a ostatní tak alespoň budou nacházet cesty, jak jí porozumět.“

Jedním z těch, kteří se s českým prostředím ještě tolik nesžili, je tvůrce hry Guélor Kanga. Po skončení minulé sezony zástupy fanoušků řešili, jestli rebel zůstane, nebo ne. V přípravných zápasech ovšem dostal hodně prostoru, v generálce odehrál celých 90 minut, a tak se zdá, že se managementu předvedl dobře.

„Je to technicky nesmírně vybavený hráč, svým způsobem i hodně pracovitý, ale hůř se přizpůsobuje způsobu organizace hry. Musíme ho do toho dostat. Nebudeme se přizpůsobovat jednomu hráči, to on musí našemu systému. Snaží se, ale na hřišti musí ukázat, že jsme našli společný cíl,“ říká Jílek na adresu záložníka, nad jehož budoucností v dresu Sparty se hodně mluvilo.

Najdou-li všichni společnou řeč, budou makat jeden za druhého a držet se stylu hry, mohou se sparťané opět nahlas přihlásit do boje o nejvyšší příčku. Ráz posledním dvěma sezonám dal neúspěch v boji o evropské poháry. Zlomí se to do třetice?