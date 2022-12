Jako první se proti sobě postavili veteráni nad 45 let. Na jedné straně stáli například Kozel, Kuka, Řehák, Vávra, na druhé Blažek, Frýdek, Jarošík, Koller, Lokvenc, Novotný, Siegl… od začátku do konce soupisky platilo, že co jméno, to pojem.

Silvestrovské derby znovu před diváky. Kluby představí osvědčená jména i nováčky

Vývoj zápasu byl jako na houpačce. Nejprve vedli slávisté, poté sparťané, v závěru se díky slepeným gólům dostala Slavia do dvoubrankového vedení, ale stejným způsobem o něj rychle přišla a zápas skončil 4:4. V celkem 18. zápase veteránů tak šlo už o remízu číslo 10. Nejlepšími hráči zápasu byli zvolení dvougóloví střelci Luboš Kozel s Janem Kollerem.

Slavia - Sparta 4:4 (1:1)

Branky: 13. a 35. z penalty Ulich, 29. a 36. Kozel - 14. a 26. Koller, 37. Stracený, 38. Jarošík.

Slavia: Slavík – Hunal, Janoušek, Jeslínek, Jindráček, Klinka, Kozel, Kuka, Müller, Řehák, Svoboda, Ulich, Veselý

Sparta: Blažek – Denk, Frýdek, Hartig, Horňák, Jarošík, Kincl, Koller, Lokvenc, Novotný, Siegl, Stracený, Vrabec

Bilance derby nad 45 let:

Slavia - Sparta 6 - 10 - 3 - 88:81

"Jsem spokojený," usmíval se po zápase Koller, nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace. "Remíza byla zasložená. Slavia hrála velmi dobře, my to urvali ke konci. Hlavní je, že jsme se vypotili a potkali se s kamarády, splnilo to účel," dodal debutant v kategorii veteránů.

Na to, že šlo o veteránskou kategorii, sledovali diváci bojovnou a kvalitní fotbalovou podívanou. "Žádný sportovec nechce prohrát, tím spíše, když jde o prestižní zápas Sparta - Slavia. Pokukovali jsme po vítězství, ale Sparta v závěru ukázala sílu," poznamenal Kozel.

Nováčkem ve veteránské kategorii byl sparťan Jiří Jarošík. "S touhle partou, která měla obrovský vliv na mojí kariéru, jsem hrozně rád," přiznal současný trenér ligového tým Teplic. "Jsem také rád, že jsem někde nejmladší, i když je to už ta poslední skupina. Derby jsem sledoval a říkal si, že smekám před každým v kategorii nad 45 let a že bych v ní nechtěl být… a nakonec jsem. Letí to a netěší mě to," usmíval se.

Internacionálové: Drtivý závěr Sparty

Poté přišel na řadu zápas hráčů nad 35 let, v němž se představilo i několik stále aktivních fotbalistů - sparťané Matějovský (aktuálně Mladá Boleslav) s Hübschmanem (Jablonec). Každý rok se zapojí i několik nováčků, letos jich mělo být více, ale nakonec šlo o čtyři - sparťané Špit se Slepičkou a Jeslínkem a slávista Grajciar.

Slavia - Sparta 6:7 (2:3)

Branky: 6. L. Došek, 17. a 34. Grajciar, 28. Kalivoda, 37. Černý, 41. Táborský - 3. a 13. Jeslínek, 4. a 43. Jun, 47. a 48. Lafata, 49. Čížek.

Slavia: Winter – L. Došek, Hyský, Trapp, Volešák, Táborský, Kalivoda, Černý, Piták, Svoboda, Grajciar

Sparta: Špit – Čížek, Flachbart, Hübschman, Jeslínek, Jun, Kučera, Lafata, Matějovský, Slepička, Voříšek, Zelenka

Bilance nad 35 let: Slavia - Sparta 21 - 5 - 10 - 198:157

Slávisté měli v letošním roce trochu problémy se skládáním sestavy. Nakonec ale dokázali postavit silnou, nicméně začátek patřil jejich rivalů z druhé strany řeky. Uběhly totiž jen čtyři minuty a po trefách Jeslínka s Junem to bylo 0:2. Domácí se ale nevzdali, snížili Doškem a na Jeslínkovu trefu vzápětí odpověděl Grajciar.

"S klukama chodím hrát už půl roku, teď jsem konečně dospěl, abych mohl nastoupit v kategorii nad 35 let a Jirka Novotný mě nominoval," usmíval se do televizních kamer debutant Jeslínek.

Druhý poločas diváky nenechával ani na okamžik v klidu. Slávisté čtyřmi góly odskočili na 6:3 a zdálo se, že po několika letech Silvestrovské derby opět vyhrají. Pak ale přišel nevídaný uragán Sparty a čtyři góly mezi 43. a 49. minutou, které znamenaly otočku na konečných 6:7!

"Čekal jsem, že to bude jízda a potvrdilo se to," řekl do kamer sparťanský debutant Miroslav Slepička.

Nejlepšími hráči zápasu byli zvoleni slávista Peter Grajciar a sparťan David Lafata. "Je to škoda, že jsme prohráli takto rozehraný zápas, vedli jsme o tři goly, ale došly nám síly a bylo to i kvalitou soupeře, jeho zkušeností a dravostí," uznal Grajciar. "Jsme rádi, že se nám to podařilo otočit. Vždy na Derby rád jezdím," doplnil jej Lafata.