Češi inkasovali celkem osm branek, sami dali jen jednu. V Londýně na začátek kvalifikace o evropský šampionát padli 0:5, v Praze, v přípravném střetnutí s Brazilci, kteří hráli v Česku poprvé od roku 1956, 1:3.

Řekněte: V čem národní tým zaostává za mužstvy z absolutní světové špičky, jimiž byli oba poslední soupeři?

To je na samostatný rozbor… Tak krátce: Angličané hráli výborně, silově, jsou fyzicky výborně vybavení, rychlostně šli rychle nahoru, k tomu mají velké technické dovednosti. Tímhle směrem se asi fotbal ubírá.

A Brazilci?

Také jsou perfektní technicky, nicméně u nich cítím, že ačkoliv jsou taky organizovaní, hrají velmi dobře, mají tam ještě něco navíc.

O co jde?

Chtějí si pohrát, narazit si balon. Angličani jdou přímo na bránu, jsou nebezpeční, silní, rychlí. Tyhle dva týmy, kdyby se skloubily, bylo by to nejlepší mužstvo světa.

Co vám zápasy, jeden kvalifikační a druhý přípravný, ukázaly?

Jsem rád, že jsme tyhle zápasy odehráli. Ne za výsledky, ale proti Brazílii měla naše hra určitou kvalitu. Co se způsobu hry a hráčů samotných týče, z takových utkání lze dělat určité závěry pro další práci v kvalifikaci.

Můžete být konkrétnější?

Proti Brazílii jsme mohli vidět, že je v našich silách hrát moderní náročný fotbal, presovat vysoko. Možná by takový výkon vyzněl se slabším soupeřem jinak než proti takovému gigantovi.

V duelu s Brazílií jste se zpočátku drželi a zlobili soupeře. Ale po změně stran však hosté dominovali.

Brazilci začali přidávat, samozřejmě nechtěli prohrát, a my nedokázali udržet tempo z prvního poločasu, kdy jsme hráli hodně náročně. Je fakt, že Brazilci si s námi kolikrát v první půli nevěděli rady. Pak jsme ale polevili, přišla zranění a střídání, a karta se obrátila. Byly v tom oba faktory.

Nebyl ten rozdíl mezi poločasy až příliš velký?

První poločas byl povedený. Hráli jsme hodně vysoko, dařilo se nám napadání, Brazilcům to dělalo potíže, kromě gólu jsme tam měli další šance. Jenže ve druhém jsme od toho ustoupili, tři hráče potkaly zdravotní problémy, nabídli jsme soupeři gól. Po změnách v sestavě už jsme nebyli tak kompaktní a Brazilci ukázali své umění.

Byl zásadní první gól Brazílie, který jste inkasovali po šílené chybě na začátku druhé půle?

Určitě, ten gól posadil soupeře na koně. Nechci hodnotit, jestli za to může víc Theo Gebre Selassie, nebo Marek Suchý. To si teprve vyhodnotíme. Ale byla to naše chyba, kterou jsme soupeři nabídli vyrovnání. Pak Brazílie ukázala velkou kvalitu a dokázala zvítězit. Celkově ale musím hráče pochválit, vydali se, chtěli jsme si udobřit diváky a věřím, že se nám to snad i povedlo.

Anglie ukázala sílu nejen vám. Také v Černé Hoře nastřílela pět branek. Jak se vám pozdává vývoj v kvalifikační skupině?

Jede to podle očekávání, na dostřel jsou týmy, o kterých jsem říkal, že si to s nimi rozdáme o druhé místo. Souhlasím, že pro nás kvalifikace začíná až v červnu.