/FOTOGALERIE/ Odveta dopadla stejně jako v Římě - 2:0 pro domácí. Fotbalisté Slavie ve 4. kole skupiny G Evropské ligy perfektně zvádla domácí zápas s AS Řím. Týmu vedeném trenérskou ikonou José Mourinhem oplatili dva týdny starou porážku z italské metropole a po gólech Jurečky s Masopustem vyhráli 2:0!

Evropská liga: Slavia - AS Řím | Foto: Deník/Petr Tibitanzl

Narozdíl od předchozího souboje začali slávisté lépe a od začátku se hnali aktivně do útočení. Italský soupeř hrál ze zabezpečené obrany a snažil se o rychlé protiútoky. První velká šance přišla po půl hodině hry. Zafeiris poslal před branku střílený centr, Chytil míč zpracoval s obtížemi, ale z otočky se dostal ke střele, tu ale poslal vysoko nad.

Hrálo se hodně ostře. Soupeři si nic nedarovali a po několika ostřejších zákrocích a hlasitých slovních výměných to na trávníku pořádně jiskřilo.

Do šaten se šlo za bezbrankového stavu, ale ten po změně stran vydržel jen čtyři minuty. Hlavičku Masopusta vyrazil gólman Svilar k Chytilovi, který míč poslal zpět před branku a Jurečka ho propasíroval do sítě.

Vzápětí mohlo být na druhé straně srovnáno, Mandous ale nebezpečnou střelu Belottiho lapil a to bylo ze strany římského klubu na delší dobu vše.

Beznadějně vyprodaný Eden explodoval radostí znovu v 74. minutě. Nikým nehlídaný Masopust si zpracoval skákavý míč a nechytatelně ho poslal přesně k tyči.

Od té doby měli Pražané zápas pod kontrolou a v klidu ho dovedli k vítězství. Ve třetí minutě nastavení mohl přidat třetí trefu unikající van Buren, obstřelil gólmana, ale balon doskákal těsně vedle tyče.

Slávisté získali jistotu, že skončí ve skupině nejhůře na třetím místě, které znamená na jaře účast v nižší Evropské konferenční lize. Český vicemistr je zároveň už jen krok od postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy. Před třetím Servette Ženeva mají Pražané pětibodový náskok. V dalším duelu skupiny 30. listopadu nastoupí na stadionu posledního celku tabulky Tiraspolu.

Pražané v pohárech zdolali italského soupeře po osmi zápasech a částečně napravili nedělní ligovou porážku 1:2 s Plzní. Zopakovali domácí vítězství 2:0 nad AS Řím z roku 1996, kdy po následné venkovní prohře 1:3 po prodloužení slavně prošli do semifinále tehdejšího Poháru UEFA.

„Jsem spokojený, že jsme fanoušky, naplnili emocemi. Jsme rádi, že máme před sebou další jaro v Evropě, přivezeme další soupeře, ale skupina ještě nekončí, čekají nás další dva důležité zápasy,“ zářil kouč Trpišovský. „Jsem rád, že jsme AS potkali. Poznat takový klub, setkat se s Mourinhem, je asi největší zážitek v životě. Je to legenda, nejúspěšnější trenér historie. Chci mu hrozně poděkovat, že si na mě po obou zápasech udělal čas. V neděli budu nejen kvůli němu fandit AS, aby zvládlo derby.“

Slavia Praha - AS Řím 2:0 (0:0)

Branky: 50. Jurečka, 74. Masopust. Rozhodčí: Lexetier - Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) - Kajtazovič (video, Slovin.). ŽK: Masopust, Ševčík, Van Buren - Paredes, Ndicka. Diváci: 19.265.

Slavia: Mandous - Masopust (78. Vlček), Ogbu, Holeš - Douděra, Zafeiris (78. Ševčík), Oscar (89. Van Buren), Bořil - Provod, Jurečka (87. Wallem) - Chytil (90.+5 Hromada). Trenér: Trpišovský.

Řím: Svilar - Mancini, Llorente (77. Sanches), Ndicka - Celik, Bove, Paredes (84. Costa), Aouar (46. Cristante), El Shaarawy (46. Karsdorp) - Lukaku, Belotti (68. Dybala). Trenér: Foti.