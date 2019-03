Senzace! Slavia zdolala Sevillu a zahraje si čtvrtfinále Evropské ligy

Fantastický úspěch zaznamenala pražská Slavia v osmifinále Evropské lize. V dechberoucí bitvě proti pětinásobnému šampionovi ze Sevilly dokázala zvítězit 4:3 po prodloužení a postoupit do čtvrtfinále. Domácí dvakrát vedli, hosté dvakrát srovnali a v prodloužení šli dokonce do vedení. V tu chvíli by na postup českého týmu vsadil málokdo, nemožné se však stalo realitou a Ibrahima Traoré gólem v předposlední minutě odšpuntoval gejzír radosti v Edenu.

Slávisté, kteří se museli obejít bez vykartovaného beka Coufala, vstoupili do utkání s vědomím, že v posledních dvou evropských kláních inkasovali brzký gól. Tento scénář se do třetice neopakoval, sešívaní si v úvodu počínali aktivně a odvážně. Za dobrý nástup byla Slavia také odměněna. Po čtvrthodině hry rozehrával Stoch rohový kop, míč po přetaženém centru vrátil před branku Škoda a Michel Ngadeu ho uklidil do odkryté svatyně. Eden zaplavila vlna euforie, která však postupně slábla s tím, jak Španělé začali utahovat šrouby. Čtyři anglické kluby po letech ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Zaútočí na titul? Přečíst článek › Seville se dařilo dobře kombinovat a Slavia se musela uchylovat k odkopávaným balonům. S narůstajícím tlakem přicházely i šance favorita, Banegova střela však trefila pouze boční síť. V 31. minutě ale domácím příznivcům zatrnulo o poznání více. Promes ustál hraniční zákrok Masupusta a jeho tečovaná rána skončila na břevnu. Když už se zdálo, že slávisté dokáží v prvním poločase sevillskému tlaku odolat, přišlo vyrovnání. Nedohodu v defenzivě Pražanů řešil gólman Kolář faulem na Promese, za což sudí nařídil penaltu. K ní se postavil kanonýr Wissam Ben Yedder a přestože domácí brankář trefil stranu, na přesně umístěnou ránu nedosáhl. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1. Vedení Slavia udržela pouze osm minut Zatímco konec první půle se Slavii nevydařil, úvod druhého poločasu jí vyšel na jedničku. Navas ve vlastním vápně složil unikajícího Bořila a penalta se pískala i na druhé straně. Tomáš Souček nepřipustil drama a chladnokrevnou bombou vrátil domácím vedení. Z nabytého náskoku se však těšili jen krátce. Nepřesnou Kolářovu rozehrávku sice obrana dokázala napravit za cenu rohového kopu, z něho ovšem resultoval odražený míč, na který si naběhl Munir a v 54. minutě výstavním volejem vyrovnal. Kdo po této trefě očekával frontální útok Sevilly za cílem rozhodnutí, musel být překvapen. Přestože rozhodně neubrala v nasazení, obě strany se za stavu, který by utkání poslal do prodloužení, zaměřily především na eliminaci rizika a větší příležitosti tudíž nepřicházely, snad s výjimkou hlavničky Ben Yeddera. Logickým vyústěním tak bylo, že po 90 minutách se o postupujícím nerozhodlo. Hrůzostrašný začátek, ale nakonec remíza. Slavia hrála v Seville 2:2 Přečíst článek › V prodloužení dostal zápas nový náboj, především zásluhou Franca Vázqueze, který si po osmi minutách naběhl na Promesův centr a hlavičkou překlopil vedení na španělskou stranu. Pražané nesložili zbraně a za čtyři minuty bylo opět srovnáno, o což se zasloužil střídající Mick Van Buren. Slávisté se tlačili za postupovým gólem a dočkali se v předposlední minutě. Po přímém kopu Zmrhala se v nastalé skrumáži nejlépe zorientoval Ibrahima Traoré a zařídil Slavii senzační výhru a postup do čtvrtinále. Po třech letech tak napodobila úspěch Sparty. SK Slavia Praha – Sevilla FC 4:3 po prodl. (1:1, 2:2) Branky: 15. Ngadeu, 46. Souček (pen.), 102. Van Buren, 119. Traoré - 44. Ben Yedder (pen.), 54. Munir, 98. F. Vázquez. Rozhodčí: Kulbakov – Žuk, Masljanko. ŽK: 45. Kolář, 67. Král, 88. Olayinka, 111. Souček. Diváci: 19 020. Slavia: Kolář – Kúdela, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Král (106. Frydrych) – Masopust (90+2. Zmrhal), Traoré, Stoch (92. Van Buren) – Milan Škoda (78. Olayinka). Trenér: Jindřich Trpišovský. Sevilla: Vaclík – Carriço, Kjaer, Sergi Gómez – Navas, Sarabia (80. André Silva), Mesa (74. Gonalons), Banega, Promes – Ben Yedder (104. Rog), Munir (90. F. Vázquez). Trenér: Pablo Machín. Šilhavý nominoval na Anglii a Brazílii. Poprvé povolal i mladíka Krále Přečíst článek ›

Autor: Radek Staněk