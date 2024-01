/FOTO, VIDEO/ Zajímavý přípravný zápas se v neděli dopoledne odehrál na hřišti Podolí. Třetiligová Admira změřila síly s Přední Kopaninou, lídrem pražského přeboru a velkým aspirantem na postup do divize. Kopaninský tým podal proti favoritovi dobrý týmový výkon a sedmigólovou přestřelku vyhrál 4:3!

Příprava Admira - Přední Kopanina: Gól Admiry. | Video: Deník/Michal Káva

"Rozdíl soutěží, které tito soupeři hrají, byl velký. Přesto jsme s Kopaninou prohráli. Nejde ani tak o prohru jako takovou, utkání skončilo 3:4, stejně jako mohlo 8:6. Problém je, co a jak se z naší strany na hřišti odehrávalo," nešetřil kritikou kouč Admiry František Peřina v hodnocení pro klubový web.

"Když pominu podvědomé podcenění soupeře, které ve většině zápasů se soupeřem z nižších soutěží přichází a které se promítá do většiny individuálních a nakonec i týmového výkonu, tak jsme si v prvním poločase nedokázali poradit s dobře bránícím a takticky organizovaným soupeřem. Hráli jsme staticky bez pohybu a nápadu, sice s držením míče, ale pouze po hranici pokutového území soupeře. Když k tomu připočteme nedůsledné bránění a individuální chyby, nelze se divit, že jsme prohrávali o dvě branky. Zvlášť, pokud má soupeř hráče takových kvalit, jako je Urban," pokračoval kouč party z Kobylis.

Fotbalisté Přední Kopaniny své šance využívali a po půl hodině hry vedli 2:0. Urban nejprve našel před prázdnou brankou Mainolfiho a vzápětí gólmana sám překonal. Admira snížila na rozdíl jednoho gólu těsně před poločasem, kdy se prosadil Sedláček.

Po přestávce se hráči Admiry zlepšili a po trefách Burýška s Horákem strhli vedení na svoji stranu. Bojovní soupeři se ale nevzdávali, Razetto srovnal a v poslední minutě vstřelil vítězný gól Hájek.

Gól Miroslava Horáka (Admira) na 2:2

Zdroj: Deník/Michal Káva

"V prvé řadě bych chtěl poděkovat Admiře za pozvánku na přátelák. Neměli termín obsazený stejně jako my a myslím, že z toho byla kvalitní příprava pro oba týmy. Nám se nestává často zahrát si s týmem z třetí ligy, za mě nadprůměrným v této soutěži. Podle mě jim nikdo moc nechyběl a jsem rád, že jsme to zvládli takticky i fyzicky, hráli jsme zodpovědně, efektivně, obstáli jsme," těšilo kopaninského kouče Daniela Votta v hodnocení pro klubové stránky.

"Za výhru jsme rádi, kluci si zaslouží pochvalu, i když náš náskok Admira srovnala a otočila, my jsme si ho vzali zpět. Pro kluky to byla odměna za to jak pracovali v prvním čtrnáctidenním mikrocyklu, chodilo nás pětadvacet a s přístupem k tréninku jsem byl spokojen. Čekají nás další tréninky a zápasy, jedeme dál," dodal kouč přeborového lídra.

Admira si z utkání určitě odnese poznatky, co zlepšit. "To, že jsme neproměnili několik opravdu vyložených příležitostí, je jedna věc. Co je ale naprosto alarmující, jak a kolik branek inkasujeme, což nás ostatně provázelo celý podzim. Vzhledem k tomu, že před rokem měly problém nám vstřelit branku tak kvalitní týmy jako Domažlice nebo Plzeň, je zřejmé, že máme velký problém, který musíme řešit. Ještě musím pochválit Přední Kopaninu za velmi dobrý výkon. Hráli takticky a organizovaně s cílem na výsledek. I v tom byl mezi soupeři rozdíl," dodal František Peřina.

Admira - Přední Kopanina 3:4 (1:2)

Branky: 40. Sedláček, 65. Burýšek, 70. Horák - 26. Mainolfi, 33. Urban, 77. Razetto, 90. Hájek.

Podívejte se na sestřih všech gólů:

Zdroj: Youtube

Přípravný fotbal Admira (ČFL) - Přední Kopanina (pražský přebor).Zdroj: Deník/Michal Káva