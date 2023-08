V žebříčku nejvlivnějších osobností českého sportu v Deníku se Petr Fousek umístil na šestém místě a posunul se o jednu příčku vzhůru oproti předchozímu roku. Ze své pozice předsedy fotbalové asociace FAČR, ale také člena výkonného výboru UEFA, Českého olympijského výboru a České unie sportu se podílí na rozvoji domácího sportu přímo zásadně. V rozhovoru pro Deník se Fousek rozpovídal o svém vlivu, ale také o aktuálním dění ve fotbalovém světě, nebo o tom, jestli si stihl mezi sezonami odpočinout na dovolené.

Předseda FAČR Petr Fousek | Foto: archiv Deníku

Jste předsedou FAČR, členem výkonného výboru UEFA a zasedáte také ve výkonných výborech ČOV a ČUS. Ve které pozici máte největší vliv na dění v českém sportu?

Určitě prostřednictvím tuzemských funkcí. Je třeba vnímat, že fotbal je největší a nejpopulárnější český sport s 360 tisíci členy, a proto je i správné, že jeho předseda je zastoupen ve vedení České unie sportu a Českého olympijského výboru. Koneckonců tomu tak logicky bylo i u řady mých předchůdců, sluší se podotknout, že nikdy na úkor fotbalu. Český sport musí usilovat o jednotu, protože jeho největší výzvou je podfinancovanost, kterou se ve všech institucích snažíme společně řešit.

Jak může český fotbal těžit z toho, že jste členem vedení UEFA?

Českému fotbalu moje zvolení přineslo především větší respekt a prestiž, protože měl zástupce ve vedení UEFA naposledy před dvaceti lety. Samozřejmě pak i možnost mít silnější zastoupení v dalších orgánech jako komise a panely, což jsme naplno využili, mít přístup k informacím, k know-how a získávat projekty UEFA do Česka. Tím vším budovat nejen silnější mezinárodní pozici FAČR, ale také přenášet zahraniční poznatky k nám, a mít možnost přispívat k chodu evropského fotbalu.

Jednou z největších událostí minulé sezony bylo pro Česko finále Evropské konferenční ligy. Jak jste si ho vy osobně užil?

Pro mě bylo hlavním úkolem to finále na UEFA vybojovat a do Prahy získat, chtěla ho řada jiných zemí a měst, a to se povedlo. Pokračování bylo na organizačním výboru – přípravy trvaly rok a UEFA je nesmírně náročná, ale náš asociační tým je kvalitní a odvedl dobrou práci. Chci poděkovat i Slavii a jejím lidem, vždyť finále se hrálo na jejich stadionu v Edenu, ale také policii a mnoha dalším, kteří se na organizaci podíleli. V Praze bylo na finále celé vedení UEFA v čele s předsedou Čeferinem a mnoho zahraničních hostů, takže jsem cítil hlavně zodpovědnost za to, aby vše klaplo. Hrdí na český fotbal můžeme být až po finále, dodnes sklízíme zasloužené komplimenty z celé Evropy, a to mě těší.

Trávník v Edenu udržel Holeše i Trpišovského. Dobré znamení, říká trenér Slavie

Fotbalové léto je čím dál kratší. Jak jste ho strávil? Stihl jste si během něj odpočinout někde na dovolené?

Ani moc ne, jen pár dnů a prodloužených víkendů, povinností je hodně. V závěru června jsme měli valnou hromadu FAČR, pak mistrovství Evropy do 21 let v Gruzii i mistrovství Evropy žen do 19 let v Belgii. Obě reprezentace jsem podpořil na místě, v červenci pak začala liga a teď už běží i evropské poháry i nižší soutěže a pochopitelně řada projektů a aktivit asociace. Na delší odpočinek dojde v zimě.

V poslední době se odehrálo několik zajímavých přestupů českých reprezentantů. Který z nich Vám udělal největší radost?

Nejvíc mě těší přestupy našich hráčů do renomovaných zahraničních lig, protože pokud tam budou pravidelně nastupovat, může z toho výrazně těžit reprezentace. Takže určitě přestupy Černého do Wolfsburgu, Čvančary do Monchengladbachu a Juráska do Benfiky.

Velkým tématem ve světovém fotbale se staly přestupy hvězd za obrovské peníze do Saúdské Arábie. Co říkáte na rozhazování Saúdů? Změní to podle vás fotbalový svět?

Je pravda, že Saúdové investují obrovské částky do přestupů renomovaných jmen v čele s Cristianem Ronaldem a Neymarem, což nepochybně zvýší atraktivitu tamní ligy. Je brzo soudit, zda to dlouhodoběji pomůže i dalšímu růstu celého saúdskoarabského fotbalu, nejen ligového vrcholu. To se teprve ukáže. Každopádně nejšpičkovější fotbal sportovně i ekonomicky se stále hraje v Evropě.

Přetažené nastavení a vymyšlená penalta. Jednoznačně nebyla, zní i z Admiry

Nová sezona už je v plném proudu. Kolik zápasů už jste stihl navštívit?

Stihl jsem navštívit některé zápasy FORTUNA:LIGY a zašel jsem i na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU na navrátivší se Viktorku Žižkov, ale hlavně jsem si nenechal ujít vystoupení žádného z našich zástupců v evropských pohárech. Byl jsem na Spartě s Kodaní, na Slavii s Dniprem, na Plzni s Dritou i na Bohemians s Bodo Glimt. Ale nechci zapomenout ani na nejnižší patra – třeba náš nejstarší klub v Česku vůbec, FK Loučeň, slavil 130 let a považoval jsem za povinnost i čest předsedy tam zajet. Nemohu nezmínit první zápas Hradce Králové na novém stadionu, když hrál proti Českým Budějovicím. Každé otevření takového stadionu je pro český fotbal významná událost.

Na co se těšíte v nové sezoně, která se nedávno rozběhla? Co budou její vrcholy z pohledu českého fotbalu?

Tím úplně nejhlavnějším vrcholem bude rozhodně vyvrcholení kvalifikace na EURO 2024, kde je naším jednoznačným cílem postoupit a na mistrovství Evropy v Německu příští rok hrát. Věřím ale, že postoupit na mistrovství Evropy se podaří i dalším kategoriím, hlavně jednadvacítce, vždyť finále bude na Slovensku, což je skoro jako doma, a našim ženám v Lize národů. Těžký úkol mají české kluby mužů i žen v evropských pohárech, konkurence je čím dál tím silnější. Jinak ale každopádně chci pokračovat v tom, co jsme si předsevzali při zvolení – aby český fotbal byl mezinárodně i tuzemsky úspěšný, konkurenceschopný a hlavně důvěryhodný.