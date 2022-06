Brňané našli přemožitele po třech ročnících, kdy slavili titul. „Kouše se to hořce, protože play-off má grády, těšíte se a připravujete se celou dobu na finále, chcete ho zvládnout. Víme, že jsme měli šňůru, kterou těžko někdo překoná, tři tituly v řadě, bohužel jsme to tentokrát nezvládli. Dvakrát jsme vedli, dvakrát jsme dostali hloupý gól a penalty jsou loterie. Brňákům v poslední době moc nejdou,“ povzdech si brněnský obránce Patrik Levčík a narážel na penaltové vyřazení české reprezentace ve čtvrtfinále mistrovství Evropy s Rumunskem.

Přitom obhájci titulu výborně začali, když je ve třinácté minutě poslal do vedení Tomáš Pospiš. Jenže hned za minutu srovnal David Pozníček. V osmnácté minutě vypálil brněnský David Presl a míč se odrazil od břevna do pražského hráče Davida Barana a do vlastní sítě. „Po našem prvním gólu jsme dostali hned z rozehrávky zbytečnou branku, to by se tak zkušenému mančaftu nemělo stávat. Druhá věc je, že za stavu 2:1 nám možná docházely trošku baterky, trochu jsme se stáhli a schovávali se za hráče. Nechtěli jsme balon, hráli jsme jednoduchý fotbal nahoru a soupeř z toho měl brejky. Nebyli jsme moc na balonu,“ uznal Levčík.

Ve 49. minutě přišlo vyrovnání nejlepšího hráče Superfinále Daniela Žížaly. „Ze začátku spíš tlačili Brňáci, potom jsme zjistili, že jim dochází a když dáme rychlejší přihrávku zezadu, že se nechytají, když vyběhneme. Myslím, že utkání potom bylo vyrovnanější a ke konci jsme spíš tahali za kratší provázek. Byl to zápas nahotu dolů a myslím, že se divákům líbil,“ podotkl český reprezentant Hakl.

V prodloužení branka nepadla, i když hráči Staropramenu doufali, že skórují. „Věděli jsme, že furt máme sílu, abychom to zlomili a možná nejen vyrovnali, ale dali i vítězný gól. Holt to došlo do penalt, které jsme se štěstím vyhráli,“ oddechl si Hakl.

Hned první pokutový kop neproměnil brněnský Jakub Dobšíček. „Samozřejmě jsme chtěli začínat první, abychom měli výhodu a dostali soupeře pod tlak, že musí dát. Vím, jaké to je nedat na takové úrovni penaltu, to se prostě stane, nedá se nic dělat. Hráč to musí vymazat z hlavy a soustředit na další utkání,“ řekl Levčík.

Za Staropramen zvládli penaltový rozstřel všichni tři exekutoři Daniel Žížala, Stanislav Mařík a Tomáš Jelínek. „Byl jsem žolík do čtyřky, kdyby přišel čtvrtý pokus, budu žolík do pětky,“ usmál se Hakl. „Takže jsem čekal, jestli náhodou kluci půjdou, chtěli, takže jsem nezacláněl,“ culil se Hakl.

Brno – Staropramen Praha 2:2 (2:1), pokutové kopy 2:3

Branky a nahrávky: 13. Pospiš (Zrzavý), 18. vlastní Baran – 14. Pozníček (Mařík), 49. Žížala. ŽK: Levčík (Brno)

Brno: Lukáš Zrzavý (Dominik Kunický) – Tomáš Zeman, Jan Hloch, Tomáš Krejčíř, Lukáš Matyska, Stanislav Lerch, Dominik Havlín, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš, Bohumír Doubravský, David Macko, Tadeáš Zezula, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.

Staropramen Praha: Lukáš Vít – David Pozníček, Miroslav Verner, Tomáš Rossmann, František Hakl, Tomáš Jelínek, David Baran, Stanislav Mařík, Jindřich Novotný, Daniel Žížala, Pavel Šultes.