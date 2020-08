Přitom jim hrozil velmi citelný propad…

První kladná zvěst se však týká následující sezony. Pražská Sparta se podle všeho dostane přímo do základní skupiny Evropské ligy, a splní tak první ambici. „Náš cíl je vrátit Spartu do Evropy, kde už nějakou dobu chybí,“ pronesl Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, v rozhovoru v debatě s fanoušky Letenských.

Nyní je to blízko. Výsledky play-off Evropské ligy (v tuto dobu se hraje v Německu) Pražanům nahrály. Je tu však ještě jeden zádrhel.

Pokud Lyon vyhraje Ligu mistrů, Sparta bude mít smůlu. Olympique nyní hraje ve čtvrtfinále s Manchesterem City, v případě úspěchu narazí na lepšího z třaskavého souboje mezi Barcelonou a Bayernem Mnichov.

Dva do Ligy mistrů

To je tedy první bod, aktuálnější. Ten vzdálenější se týká další sezony.

Poté, co švýcarská Basilej padla ve čtvrtfinále Evropské ligy s Šachtarem Doněck 1:4, je jasná, že Češi udrželi patnácté místo v žebříčku národních koeficientů UEFA. To značí, že budou moci vyslat do pohárů pět účastníků tedy stejně jako letos.

Mistr a druhý tým tabulky FORTUNA:LIGY se zapojí do kvalifikace Ligy mistrů. Vítěz národního poháru se v předkolech popere o účast v Evropské lize.

A pak je tu novinka. Vzniká třetí soutěž s názvem Evropská konfederační liga, jejíž předkolo si zahraje 3. a 4. celek první ligy.