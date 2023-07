Kodaň nebo Breidablik. S jedním z těchto dvou týmů se fotbalisté Sparty utkají ve třetím předkole Ligy mistrů. V tomto dánsko-islandském souboji by fanoušci rudých barev zřejmě více přáli Breidabliku, jelikož jde o papírově schůdnějšího soupeře. Souboj s Kodaní by byl zase hodně pikantní kvůli výrazné dánské stopě na Letné - hlavní kouč Brian Priske má v realizačním týmu hned několik krajanů a v kádru rovněž obránce Asgera Sörensena a Caspera Höjera.

Dánský obránce Sparty Asger Sörensen (vlevo, vpravo jeho spoluhráč Jan Kuchta) by si přál se ve 3. předkole Ligy mistrů potkat s týmem FC Kodaň. | Foto: AC Sparta Praha

"Kdyby to nakonec byla Kodaň, bylo by to pro nás samozřejmě něco speciálního. Známe tohoto soupeře o něco více než ostatní kluci. Ale i kdybychom jeli na Island, nečekalo by nás tam nic snadného," říká Sörensen, opora zadních řad Sparty a držitel ocenění pro nejlepšího cizince ve FORTUNA:LIZE za minulou sezonu.

Zápas s Kodaní by pro něj měl ještě jednu speciální motivaci. "V Dánsku jsem jako dospělý ještě nikdy nehrál," přiznává překvapivý fakt. "Odešel jsem do zahraničí už jako mladý, takže by se mi líbilo, hrát proti Kodani. Mnohem větší pozornost by tomu zápasu věnovali i moji kamarádi a rodina. Spousta z nich by chtěla přijet do Prahy nebo vidět zápas v Kodani. Na Island asi nepojedou," usmívá se.

Po minulé sezoně se na Letné radovali z prvního titulu od roku 2014. Čekání na účast v nejprestižnější klubové soutěži je ještě delší. Skupinu Ligy mistrů si totiž sparťané zahráli naposledy na podzim roku 2005. Tehdy skončili poslední v konkurenci Ajaxu, Arsenalu a Thunu. Motivace zahrát si opět proti největším hvězdám je obrovská. Cesta do skupiny LM je ale složitá, svěřenci Briana Priskeho by museli přejít přes dva soupeře. Jak už bylo zmíněno, ten první vzejde ze souboje Kodaň - Breidablik.

"Uvidíme, jak to dopadne. S Kodaní by to byl hodně peprný souboj, máme v týmu hodně Dánů, což může být naší výhodou. Já bych raději na Island," usmívá se kapitán a držitel ceny pro nejlepšího hráče minulé sezony Ladislav Krejčí.

"V kvalifikaci i ve skupinové fázi pohárů nás čekají ti nejlepší soupeři. Jestli se jim chceme rovnat a být ještě lepší, je jedno, na koho narazíme, musíme porazit všechny," má jasno.

První zápas Breidablik - Kodaň se hraje v úterý 25. července, odveta v Dánsku o týden později. Sparťané si to rozdají s vítězem na jeho hřišti 8. nebo 9. srpna.