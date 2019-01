Praha – Přišel pomoct na čtyři pět zápasů. Nakonec ve Slavii odchytal necelých pět sezon, ve kterých se nesmazatelně vryl do její historie a zařadil se mezi nejlegendárnější brankaře více než stoleté historie klubu. Martin Vaniak, přezdívaný Čaroděj, měl veliký podíl na tom, že se „sešívaní" poprvé podívali do prestižní Ligy mistrů a také dvakrát vybojovali titul mistrů.

Brankař pražské Slavie Martin Vaniak. | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Martine, vzpomenete si na svoje první fotbalové krůčky?

Určitě, na škváře před barákem v sedmi letech za Severotuk Ústí nad Labem, který dnes už neexistuje, protože jeho pozemky padly kvůli stavbě nového mostu, který dokonce získal ocenění stavba roku. Takže pamatuju dobře. To jsem ještě hrál v útoku, od devíti jsem pak už byl v bráně.

To jste nakousl i další otázku, zda vás to táhlo do branky odmala.

Tlačil jsem se tam. Hrával jsem chvíli v tom útoku, ale pořád jsem se do té branky tlačil, až mě dali chytat.

Kdo byl vaším dětským vzorem?

Zoff a Pfaff. Ty jsem uznával. Když jsem byl v dorosteneckém věku, tak se mi líbil Zenga.

V Ústí jste pak strávil celou mládežnickou kariéru?

Ano. Do vojny jsem byl v Ústí. Ze Severotuku jsem šel do Armaturky, kde jsem strávil dorostenecký věk.

Následovala dlouhá moravská anabáze.

Šel jsem na vojnu do Hodonína, kde jsem byl 20 měsíců. Nastupoval jsem na 24, ale začal převrat a o čtyři nám to zkrátili. Začínal jsem v 1. A třídě a po sezoně přišla 3. liga z VTJ Tábor, juniorky Dukly, která se rušila. Já jako jeden z mála v týmu zůstal a půl roku chytal třetí nejvyšší soutěž, než mi řekli, že do přípravy už nepůjdu, protože mi končila vojna.

Jak jste se pak dostal do Olomouce?

Sledovali mne ve třetí lize a šel jsem tam na zkoušku. Jezdili jsme po Moravě, hráli jsme proti Olomouci i Pohár a všimli si mne. Absolvoval jsem v Olomouci dva týdny zimní přípravy a ať se ukážu. To se povedlo a vzali si mne na půl roku. Trénoval jsem s A mužstvem a chytal za juniorku. Pak přišla nová smlouva na dva roky.

Kdo byl tehdy olomouckou jedničkou?

Začal tam chytat Luboš Přibyl, který přišel ze Slavie.

V Olomouci jste se chytil a začal na žebříčku gólmanů stoupat.

Ano. Nejdřív jsem dva a půl roku seděl na lávce, chytal za juniorku a trpělivě čekal, jestli přijde šance. Ta přišla, ještě ve federální lize. Můj první start byl proti Nitře, venku, hráli jsme 1:1. To byl poslední půlrok federální ligy, odchytal jsem v ní osm zápasů.

Kdy jste definitivně zabral post brankářské jedničky?

Když odešel Luboš do Brna další sezonu. To jsem začal chytat pravidelně.

A začalo se vám dařit, vychytal jste si i reprezentaci, že?

To nebylo v Olomouci, ale pak v Drnovicích, kam jsem přestoupil na čtyři roky. Tam jsem se posunul výš a dostal se do nominace reprezentace proti Korei v přátelském utkání. Často jsem jezdil jako třetí gólman, ale reprezentace bohužel neuspěla v kvalifikaci s Belgií a nepostoupila do Korey a Japonska, kde jsem mohl být trojkou na mistrovství světa. Pak vystřídal trenéra Chovance pan Brückner, který dával dohromady nové mužstvo na kvalifikaci o Evropu v Portugalsku. Já byl jeden z prvních gólmanů, společně se mnou tam byli Srníček, Čech, Kinský, později Blažek, Zítka.

V té době jste si připsal i zajímavý úspěch. Titul mistra světa v chytání přímých kopů. Jak jste se na takovou akci vůbec dostal?

To bylo v roce 2004. Agent, který spolupracoval s Olomoucí, mě oslovil, jestli bych neměl zájem jet. Malaga je krásná destinace, já mám rád teplo, tak jsem tam na čtyři dny odletěl. A podařilo se mi tento turnaj shodou okolností i vyhrát.

Jak probíhal?

První den bylo takové semifinále. Dva nejlepší gólmani měli jít přímo do finále, ale protože tam nebyl žádný domácí španělský gólman, tak to změnili a všichni nominovaní šli do finále. V něm jsem dostal nejméně branek a vyhrál to.

Jakým způsobem se na vás „přímáky" kopaly?

Pět střelců kopalo ze 16, 20 a 25 metrů. Každý měl tři pokusy, a pokud to zakončil brankou, posouval se na další hranici. Ve finále měl každý gólman dva střelce.

Střílela proti vám i hodně známá fotbalová jména?

Ano. Na mě kopali hlavně hráči ze španělské ligy, jména už si ani nepamatuju. Na jiné gólmany kopal třeba Zidane, Hernandez, David Villa. Byla to taková směska.

Kdo chytal ze známých gólmanů?

Caňizares z Mallorcy, Moya z Valencie, jeden Egypťan, Brazilec a já.

Po angažmá v Olomouci přišlo Řecko, vaše jediné zahraniční působení. Jak se vám líbilo?

Nebylo to nic moc, celou sezonu jsme hráli o záchranu a zachránili se až v posledních dvou kolech. Zaplaťpánbůh za to, za celou svoji kariéru jsem nespadnul z ligy. Po roce to majitel prodal jinému vlastníkovi a ten na hráče, kteří měli krátkodobé smlouvy, neuplatnil opci.

Pak jste se vrátil do Česka, konkrétně do Mostu. Nelákalo vás to ještě ven?

Byly nabídky z venku, ale spíš české, Žižkov a Budějovice. Už byly odehraný čtyři kola a šel jsem do Mostu, kde jsem strávil krásný rok. Liga se tam zachránila a po sezoně manažer řekl, že nejsou peníze, aby utáhli drahé a staré hráče, takže já, Novotný a Siegl jsme tam ukončili anabázi a já byl volný hráč.

To vám bylo 37. Přemýšlel jste o konci kariéry nebo chtěl ještě chytat?

Přemýšlel jsem, že půjdu někam ven. Byl jsem na zkoušce v maďarském Zalaegerszégu, ale v té době už mi volala Slavia. Vrátil jsem se do Česka s tím, že Slavii na čtyři pět zápasů pomůžu, než se uzdraví jednička, podepsal jsem na rok.

Takže jste si od toho původně nesliboval ještě dlouhé roky v bráně?

Nene, byl jsem starej a chtěl to ukončit spíš venku, než ještě ve čtyřiceti šaškovat tady. Měl jsem nějaké jméno a nechtěl to ukončit ve špatném světle. Chtěl jsem jen vypomoct a pak odejít.

Nakonec ale všechno dopadlo jinak.

Úplně jinak, nakonec to všechno dopadlo fantasticky. Pro mne i pro Slavii. Kdyby mi to někdo řekl před začátkem anabáze ve Slavii, tak bych si myslel, že je blázen.

Co se vám vybaví jako první, když si vzpomenete na památné zápasy s Ajaxem a postup do Ligy mistrů?

První věc co se mi vybaví je strašná dálka na soustředění do Německa před sezonou. Ještě jsem nevěděl, jestli za Slavii budu hrát. Pak spíše zápasy se Žilinou, ten první mám v paměti jako ten první důležitej. Jeli jsme nerozehraní do Žiliny, kde nás první půlku tlačili a my měli zadarmo kolotoč. Přežili jsme ho, nedostali branku a doma pak měli šanci vyhrát. Taky jsme to uhráli 0:0 a postoupili na penalty. Tenhle začátek mi utkvěl víc v paměti, protože nebýt Žiliny, nedošlo na Ajax.

Slávistická euforie pokračovala.

Byl tu výborný tým, hotoví hráči, kteří měli hodně za sebou a nebyli vyklepaní z těžkých zápasů, nebyli načichlí skeptickou náladou, že nikdy se do Ligy mistrů nedostanou. Vyhráli jsme 1:0 na Ajaxu, ale ještě nikdo neřešil, jestli se to povede nebo ne.

Na závěr kariéry jste si vychutnal dva mistrovské tituly.

Dva tituly, které byly krásné. Můj sen od dětství vždycky byl chytat ligu a vyhrát titul. To se mi podařilo až na sklonku kariéry a jsem za to strašně rád. A i že jsem titul mohl po 64 letech obhájit. Toho si cením, ale ještě více si cením toho, že na závěr kariéry jsem se vrátil po dvou a půl měsících pauzy do branky, abych pomohl to dát do kupy. Bez jakýchkoliv prostředků jsme to zachránili a Slavia mohla žít dál.

Jak se zpětně díváte na ten propad z největších fotbalových výšin na samé dno?

Hrozně špatně. Pád se někde zastavil, ale zatím není vize, že by se to ode dna odrazilo. Plácáme se ve vodách průměru a trpělivost fanouškům dochází.

Konec kariéry jste pak hodně dlouho odkládal. Co nakonec byl ten zlom? Kdy jste si řekl „už dost"?

Zlom? Zdraví. Věděl jsem, že bych nezvládl přípravu, byl jsem vyčerpanej, unavenej. Mám artrózu kyčle druhého až třetího stupně a už do brány jsem kulhal. Musel jsem to ukončit hlavně kvůli tomu zdraví. Rozlučku jsem měl pěknou. Chtěl jsem se rozloučit v brance, ale to se nestalo kvůli trestu a hraní za zavřenými dveřmi. Alespoň jsem se rozloučil sám, vychutnal jsem si to. Tribuna sever mi udělala úžasné ántré. Za vlastní peníze mi udělali krásné choreo i s pokřikem, za to jsem byl strašně rád.

Ve Slavii působíte jako trenér brankářů. Věděl jste dopředu, že byste rád trénoval?

Chtěl. Každý by měl dělat to, čemu rozumí. Já dělám 21 let gólmana a nějaké zkušenosti tedy mám. Chtěl jsem se tomu věnovat. Dělám si teď kurz na mládež a snad v budoucnu udělám zdokonalení na dospělý fotbal.

Jaké to je, vést mladé kluky?

Je to příjemné. Vidíte práci, která se vám daří a vidíte růst kluky od malých žáků až po dorost. Vidíte, že ta práce k něčemu je. U áčka jsou gólmani hotoví a jen se udržují. Klukům se snažíte dávat rady do budoucna. Je to příjemné zpestření.

Jedničkou ve Slavii je Kamil Čontofalský, kterému je už 34 let.

Poohlížíme se po gólmanovi, který by měl tří čtyřletou budoucnost. Hledáme, mám tipy.

Vidíte nějakého jeho nástupce v mládežnických kategoriích?

Ve Slavii musí chytat hotový gólman, nemůžeme je zkoušet. Musíme koupit hotového, pětadvacet let, který má za sebou třeba dva tři roky v lize. Vedle něho může někdo růst. Moje vize je, pokud tu zůstanu, aby se ve Slavii už nekupoval gólman, ale byli vychovaní. Když už se má dávat koruna na posily, ať se dává do hráčů.

Dovedete si představit, že byste byl klasický trenér týmu?

Nene, v žádném případě. Tolik tomu nerozumím, že bych měl vést mužstvo. Jak jsem říkal, každý by měl dělat to, čemu rozumí a necpat se druhým do řemesla.

A na závěr prozraďte, kde vznikla přezdívka Čaroděj?

Ve Slavii se to hodně oživilo. Začalo to v Příbrami, kde jsme hráli s Drnovicema a myslím, že Marcel Mácha něco takového řekl. Chytlo se to, v Olomouci se mi dařilo a na Moravě to kolovalo. Musel jsem přijít i do Čech, aby se to dostalo i sem.