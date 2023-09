/FOTO, VIDEO/ Bohemka do Domažlic, Slavia do Mariánských Lázní, Dukla doma s Opavou a Sparta na Letné s Žižkovem. Takový bude program pražských klubů ve třetím kole tuzemské fotbalové pohárové soutěže MOL Cup. Úředním hracím dnem je středa 27. září.

Slávisté pojedenácté ve své historii vyhráli pohár. Ve finále MOL Cupu na Letné porazili Spartu 2:0! | Foto: CPA

"Už minulý ročník jsem si hodně užíval, vygradovalo to zápase Sparty se Slavií ve finále. Věřím, že i tento rok bude povedený," řekl před televizními kamerami v sídle FAČR patron MOL Cupu Jan Koller, legenda českého fotbalu a historicky nejlepší střelec národního týmu.

"Když se neprofesionální kluby dostanou do fáze, kde jsou už naopak velké kluby, tak se na to určitě těší a je to svátek nejen pro hráče, ale pro celý klub, fanoušky i region. Je to zkrátka velká událost," dodal ke složení dvojic, které se proti sobě utkají a které nalosoval společně s Martinem Pavlíčkem, ředitelem komunikace společnosti MOL.

"Je tam hned několik zajímavých dvojic. To, že přijede do Mariánských Lázní tým Slavie, bude určitě pro všechny svátkem. Pražské derby mezi Spartou a Žižkovem bude taky určitě zajímavé, stejně jako třeba Chrudim s Hradcem Králové. Určitě se dočkáme i nějakého překvapení," míní "Dino" Koller.

Pražské zápasy

Domažlice - Bohemians

Mariánské Lázně - Slavia

Dukla - Opava

Sparta - Žižkov

Pohár patří Slavii! Rozhodla lepší obrana a větší hlad po vítězství

Další zápasy

Kladno - Zlín

Zápy - Olomouc

Kolín - Ostrava

Uničov - Pardubice

Mladá Boleslav - vítěz dohrávky Velvary/Vlašim

Chrudim - Hradec Králové

Brno - Plzeň

Jihlava - Liberec

Kroměříž - České Budějovice

Teplice - Vyškov

Jablonec - Prostějov

Líšeň - Slovácko

