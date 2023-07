/FOTOGALERIE/ Proti druhému týmu uplynulého ročníku divize B Újezdu Praha 4 se fotbalisté Hřebče hrající ještě donedávna nižší soutěž prali statečně, dokonce vedli, ale zkušenější protivník přece jen nakonec potvrdil svou kvalitu. Vyrovnal a v prodloužení už byl lepším mužstvem. Rozhodl Valeš, který se trefil ve 108. minutě pár okamžiků po Grobárově vyrovnání.

SK Hřebeč - SK Újezd Praha 4 3 : 4 / MOL CUP 29. 7. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Oběma mužstvům scházelo několik opor. Hřebči scházela při absencích Podaného, Jablonského, Nováka či Grobára hlavně zkušenost, klub nenasadil ani čerstvou posilu Dušana Šventa. "Újezd mi svou hrou nepřekvapil, zato mě překvapilo, že se naši mladí kluci nevyrovnali s tím, že ti starší vedle nich nejsou," komentoval hlavně první poločas hrající trenér Hřebče Miroslav Novák.

Jeho tým byl skutečně do půle horší, přesto vedl po ruce, kterou z penalty potrestal aktivní Lukič (chválil ho i kouč Novák). Soupeř brzy zaslouženě vyrovnal, ale Hřebči se povedl i nástup do druhého dějství, kdy se dostal po kombinaci k zakončení Prosek a mířil pohodlně do odkryté klece na 2:1.

Souboj stříbrných z minulé sezony ČFL vyhráli hosté. Velvary porazily Bohemku B

Hosté zase našli odpověď, když pěkný centr oslovil za obranu naběhnuvšího Jankú, pro něhož to byl už druhý gól. Další visely ve vzduchu po akcích výborných Jeřábka či Birmy, ale novic v bráně Hřebče Páleník byl vždy na místě.

Hrozili však i domácí, ve druhé půlce už se přece jen zlepšili. Možná i proto houstla atmosféra mezi oběma střídačkami, kde také starší muži ukazovali, že mít šediny ještě nutně neznačí dostat rozum…

Vše vrcholilo smolným zraněním domácího Hajného, který po střetu s protihráčem opustil plochu se zakrvavenou hlavou a musel na šití.

Bitva favoritů F:NL přinesla šest gólů. Vyškov dal Dukle čtyři

Zápas šel do prodloužení, kde už favorit ukazoval, že má lepší fyzičku. Na jeho první branku ještě odpověděl ve 108. minutě Grobár, jehož standardka nečekaně zaletěla až do sítě, ale po pár okamžicích se uvolnil Valeš a poslal Újezd do I. kola poháru proti Velvarům.

Ty se těšily původně do Hřebče na derby, ale možná pojedou raději přece jen na kraj Prahy, protože Hřebeč je aktuálně tak rozkopaná, že je lepší tam chodit pěšky.

"Já se také na Velvary těšil, ale reálně je pro nás lepší, že jsme dál neprošli. Velvarští hrají skvěle, rychle, kvalitně, pro nás by to byla dost velká zátěž, přitom na začátku soutěže potřebujeme bodovat v divizi co nejvíc," dodal Miroslav Novák, který pořád ještě pracuje na posílení kádru.

Jména hráčů neprozradil, ale ve hře jsou podle informací Deníku jak Pražané, tak Kladeňáci. "Uvidíme, co vyjde," uzavřel Miroslav Novák.

Norové jsou úžasní, někteří nám i přáli, vypráví fanoušek klokanů Martin Adamec

Hřebeč - Újezd Praha 4 3:4 pp (1:1, 0:1, 1:1). Branky: 21. Lukič (PK) a 50. Prosek, 108. Grobár – 31. a 67. Jankú, 100. Simaichl, 108. Valeš.

Hřebeč: Páleník – Prosek, M. Dolejš, Melichar, J. Dolejš, T. Novák, V. Mentberger, Lukeš, Pařízek, Hajný, Lukič. Střídali: M. Mentberger, Grobár, M. Novák, Nadri.