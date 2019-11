Kdo by se tak mohl divit, že zkušenému středopolaři nebylo do smíchu? „Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal šanci, ale prohrálo se, takže vzpomínka bude rozporuplná,“ litoval po duelu pátého kola skupinové fáze mezi novináři.

Co podle vás rozhodlo o výsledku?

Produktivita a naše chyby v obraně. Hlavně ta u druhého gólu, ale to se stává. Kdyby Maso (Lukáš Masopust) naopak svou šanci proměnil, třeba bychom vedli my. Takový je fotbal.

Co bránilo lepšímu výsledku?

Z první šance soupeře jsme dostali gól, sami jsme pak v první půli až moc drželi míč. Když už jsme dokázali vyrovnat, byla škoda, že jsme ještě před pauzou nepřidali další branku. Zápas by pak byl otevřený, navíc jsme věděli, že ani případná remíza nic neřeší.

Jak jste viděl moment v první půli, kdy sudí neuznal hostů na 0:2 a vám naopak přidělil penaltu?

Pořádně nás nakopl. Kdyby to bylo 0:2, zápas by se otáčel složitě, video nám ale naštěstí pomohlo a vyrovnali jsme. Škoda, že to nedopadlo, ve druhém poločase už Inter zahrál lépe.

Co jste říkal na konfrontaci s Romelem Lukakem, autorem druhé branky? Další dva jeho góly neplatily, ještě navíc trefil břevno a připsal si i dvě asistence.

Je obrovský a neustále ukazuje, že je to velký fotbalista. Proto taky stojí tolik peněz, na druhou stranu oba jejich útočníci zahráli fantasticky.

Do Dortmundu pojedete s vědomím, že už nemůžete postoupit. Co vám Liga mistrů dala?

Zápasy a zážitky, na které nikdy nezapomenu. Škoda jen, že bodů nebylo víc, snad se poučíme a dostaneme další šanci příští sezonu.

Do konce tohoto ročníku budete mít o dost „volnější“ program bez pohárů, což asi bude nezvyk, že?

Ano. Tento půlrok byl náročný a nabitý zápasy, každý fotbalista je ale rád, když jich má více. Teď je před námi dlouhá zimní příprava. Chceme si pořádně odpočinout a načerpat síly.

Dá se očekávat výrazný pohyb v kádru, když už na jaře budete hrát pouze českou ligu?

Nějaké nabídky na kluky přijdou, je tak možné, že se kádr bude zužovat. Asi teď není potřeba, aby byl tak široký.