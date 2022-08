Po přestávce musel být zoufalý i ten nejoptimističtější fanoušek Pražanů. Další chyby v rozehrávce a další dvě velké šance hostů… Z ničeho nic přišel zlom… v 62. minutě nakopl míč Ševčík, Traoré jej sklepl pod sebe a Usor parádní střelou srovnal stav dvojutkání.

"Ani nevím, jak teď svoje pocity popsat. Jsem obrovsky šťastný, nebojím se teď říct, že je to nejšťastnější den mého života. Nevím ani, jak formulovat, co teď cítím. Je to čistá radost," rozplýval se šťastný střelec po utkání.

Anketa: Slavia musí před domácím publikem stáhnout ztrátu. Vsadí na Tecla?

Od té doby se hrálo prakticky na jednu branku a slávisté se aktivně hnali dopředu. Brankář Kovačevič ale svůj tým podržel a zápas šel do prodloužení. V něm si byly oba celky vědomi, že nesmí udělat chybu. Slávisté byli blízko gólu po povedené střele Tiehiho, ale Kovačevič se opět vytáhl.

Zbytek prodloužení u byl o poznání opatrnější a penaltový rozstřel se tak zdál být logickým vyústěním… Ve 122. minutě zápasu poslal Olayinka míč před branku, všechny přeskočil Schranz a jeho přesná hlavička poslala Slavii do pohárového podzimu.

"Je důležité, že jsme to jako mužstvo zvládli. Nebyli jsme v úplně lehké situaci po prvním zápase, ale ukázali jsme sílu a dotáhli to do vítězného konce. Bylo krásné oslavit vítězný gól s fanoušky i spoluhráči dohromady. O tom je fotbal, že přináší takovéhle momenty," zářil autor postupové trefy.

Trenérům spadl obrovský balvan ze srdce. Bez evropských pohárů by to bylo pro klub hodně složité. "Byla to velká bitva. Stál proti nám velký a těžký soupeř, dva góly moc často nedostává. Nebylo vůbec jednoduché se proti nim prosadit. Soupeř měl v první půli velkou sílu. Nám pomohli střídající hráči a zvládli jsme to týmově. Jsem strašně rád, že si všichni vzali za své to, co jsme si před zápasem řekli. Byla tu neuvěřitelná kulisa, připomnělo mi to velké evropské zápasy, které jsme v minulosti hráli. Hráči i díky tomu ze sebe dostali to nejlepší a podařilo se nám to zvládnout," poznamenal kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia - Čenstochová 2:0 po pr. (0:0, 1:0)



Branky: 63. Usor, 120.+2 Schranz.

Slavia: Mandous – Masopust (55. Lingr), Ousou, Santos, D. Jurásek (80. Dorley) – Douděra (56, Schranz), Holeš, Ševčík (94. Tiehi), Traoré, Usor (77. Provod) – Tecl (55. Olayinka).