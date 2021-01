Policisté, kteří vyšetřují kauzu kolem z podplácení a zpronevěry obviněného Romana Berbra, mají za to, že jde právě o Rejžkův blízký vztah k bývalému místopředsedovi asociace.

Arogantní rozhodčí

Sudí měl podle příkazů přísného šéfa zvládnout dva zápasy hrané v srpnu a září 2019. Rejžek obviněn nebyl, zatím má „jen“ fotbalové potíže. Přes mezinárodní status je opomíjen při ligových nominacích, navíc ho bude vyšetřovat etická komise svazu.

O které duely šlo? Zaprvé mezi Opavou a Zlínem, v němž měli uspět Ševci. Před střetnutím volal Berbr Rejžkovi a spustil: „Slezsko je úhlavní nepřítel, úhlavní, jo?“ Deník měl možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, kde jsou citovány odposlechy a případ je popsán. Hosté si odvezli tři body za vítězství 3:0, za což Berbr Rejžka pochválil: „Bezva.“

Utkání bylo zajímavé především závěrem, kdy byla vyloučena domácí (a běsnící) legenda Pavel Zavadil. Jinak byl Zlín lepší. „Vyhrál zaslouženě,“ uznává Dominik Simerský, tehdejší zadák Opavy, nyní ve službách Zlína. Přesto si na sudího Rejžka dobře pamatuje. „Už před zápasem byl hodně arogantní. I když k hrubému ovlivnění nedošlo, z vystupování hlavního rozhodčího jsme i během zápasu byli hodně podráždění,“ přiznává.

Hosté byli – logicky – spokojení. „Nečekaná rovina,“ poznamenal útočník Tomáš Poznar. „Nebylo tam žádné extrémní pomáhání, ale některé maličkosti šly spíš v náš prospěch,“ uzná však. „Možná v tomto případě hrály roli zákulisní věci, do kterých hráč nevidí,“ dodá trefně.

Je to tak. V té době byl v opavském klubu upozaděn letitý funkcionář Miroslav Ozaniak, Bebrův „brácha“, jak si říkali, jehož vliv obrousil sportovní ředitel Petr Machovský. A to byl, podle policie, důvod Berbrova zásahu proti Opavě.

Klíčová snídaně

První úkol tedy Rejžek splnil. Berbr si jej poté pozval na snídani do sídla asociace na pražském Strahově. Setkání se konalo 12. září, čtyři dny před duelem Plzně s Jabloncem. Viktoria vítězí 3:2, druhý gól dá z přísné, ale přijatelné penalty. Sudí pak kontaktuje Berbra, který mu řekne: „Bylo to dobrý. Co jsem napsal, platí.“

O pár dnů později je Rejžek dopsán na listinu FIFA, tedy světové federace.

Etická komise nyní ve svém odůvodnění vyšetřování tvrdí, že Rejžek ovlivnil dvě utkání, navíc si nechal od Berbra slíbit posun na mezinárodní scénu.

V tom je mírná disproporce s policií, jejíž dokumenty Rejžkovu přímou žádost o takovou výhodu nezmiňují.

Zda je to nějak podstatné, se ukáže až v příštích týdnech či měsících.