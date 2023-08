Během uplynulého víkendu se odehrála řada zajímavých fotbalových zápasů plných krásných gólů i individuálních výkonů. Nejvíce se ale probírá duel třetí nejvyšší soutěže, ČFL, mezi domácí Admirou Praha a béčkem Českých Budějovic. Hlavní rozhodčí Michal Paták totiž proti hostům nařídil nesmyslnou penaltu v osmé minutě nastavení první půle, byť avizoval pouhé tříminutové prodloužení. Do zápisu poté úmyslně zapsal nepravdivé informace. Verdikt komise rozhodčích? Okamžité vyloučení z listiny rozhodčích a předání disciplinární komisi.

Michal Paták (uprostřed) na archivním snímku, kdy ještě řídil utkání nejvyšší soutěže. | Foto: Deník/Ondřej Littera

"S okamžitou platností ho vyřazujeme z listiny rozhodčích Řídící komise pro Čechy (ŘKČ) a předáváme disciplinární komisi pro neuvedení pravdivých údajů v zápise o utkání, nekorespondovaly s reálným děním na hrací ploše," uvedl v úterý večer na narychlo svolané tiskové konferenci v sídle FAČR Rudolf Špoták, předseda komise rozhodčích (ŘKČ).

Ten se s kolegy v komisi podrobně zabývali nepochopitelnými situacemi při zmiňovaném zápase Admira - České Budějovice.

"Ve 45. minutě hlasatel oznámil, že rozhodčí nastaví tři minuty. V osmé minutě nastavení chybně nařídil pokutový kop ve prospěch domácích, v desáté pak byl proměněn. V zápise o utkání bylo uvedeno, že první poločas byl nastaven o pět minut," povídal Špoták.

Mezi fanoušky kolovaly informace, že domácí klub zápas nenatáčel z důvodu rozbité kamery, což přiživovalo nejrůznější domněnky o zapojení, ale toto bylo rázně vyvráceno. Klub svoji povinnost splnil, zápas natáčel, problém byl pouze s přenosem tv.com," vysvětloval šéf komise rozhodčích ŘSK.

Mezi fotbalovou veřejností i experty padaly otázky, proč je Michal Paták stále mezi rozhodčími. Jeho životopis je plný ohromných přešlapů. "Je to naše zodpovědnost, nebudu se vymlouvat, ale v posledních letech nebylo z jeho strany žádné problémové utkání, v posledních dvou komisích nedostal žádný trest za pochybení v řízení utkání," pokračoval Špoták.

Jeho slova potvrdil i předseda ŘKČ Martin Drobný: "Po celou dobu, co jsem předsedou, tak ani jeden z předsedů komise rozhodčích neměl s Michalem Patákem žádný problém. Delegáty byl hodnocen za velmi dobré výkony."

Komise rozhodčích ŘKČ s Michalem Patákem nekomunikovala. Jednala bez něj a jednoznačně se shodla na jeho vyřazení z listiny rozhodčích. "Už když jsem to video poprvé viděl, moje první myšlenka byla okamžitě ho vyhodit," přiznal Špoták. "Jeho vyjádření jsme nepovažovali za důležité. To chceme, pokud nám je nějaká situace nejasná, ale tohle bylo naprosto evidentní, že jeho vyjádření nebylo podstatné," pokračoval.

O rezignaci sám Špoták neuvažuje. "Beru to jako selhání jednoho člověka, byla to naprostá sólo akce a mrzí mě to, vrhá špatný stín na naši práci. Moje rezignace nepřichází v úvahu, zahodili bychom plno dobrých věcí, které jsme udělali," má jasno.

Patáka nyní dostane "na kobereček" disciplinární komise, velké rozhořčení nad evidentně úmyslným pochybením panuje i v nejvyšších patrech FAČR. Důvodem mohou být i sázky na utkání, kdy bylo "zapotřebí", aby hráči Admiry, kteří jsou v tomto pochopitelně nevinně, vstřelili v první půli druhý gól. I kdyby se kvůli tomu mělo hrát donekonečna. Zřejmě půjde o Patákův konec mezi rozhodčími. Ovšem také se může stát, že nebude trestat pouze fotbalový soud. FAČR totiž připravuje trestní oznámení.