Praha -Další nucená pauza, jako by se scénář stále opakoval. A happy end (zatím) nečekejte…

Český fotbalový záložník Tomáš Rosický. | Foto: DENÍK/Martin Sidorják

Možná deset dní, možná měsíc, přesnější dobu léčby s třísly určí až vyšetření na ultrazvuku. V prvním případě by se jednalo jen o krátkodobou absenci a celkem banální zranění.



Jenže u fotbalisty Tomáše Rosického nic banálního!



Jeho chorobopis se mění v čím dál objemnější knihu a optimistické scénáře jsou pokaždé hned na počátku nemilosrdně rozcupovány. Naposledy v sobotu, kdy musel český reprezentant a hráč Arsenalu kvůli zranění střídat v poločase duelu se Stoke City.



A otázka je stejná: Dovolí Rosickému zdraví, aby byl tím fotbalistou, jakým býval?



„Fotbalový um mu nikdo nevezme,“ říká Jaroslav Husták, uznávaný ortoped, jenž má v péči mimo jiné fotbalisty Baníku Ostrava.



Jenže další jeho slova nepotěší. „Sportovci obecně jsou zvyklí trénovat na maximální úrovni. V okamžiku, kdy organismus na rok z tohoto koloběhu vypadne, ztratí tím i automatismy, které měl zafixované,“ tvrdí lékař.



„Když budete lézt každý den po kopcích a pak toho na pár let necháte, najednou to nepůjde,“ argumentuje logicky.



Jistě, pokud bude Rosický trénovat bez přestávek a úlev rok či rok a půl, je možné, že se do bývalé kondice vrátí. Jenže on je po návratu z předlouhé pauzy zaviněné zraněním podkolenní šlachy fit vždy měsíc až dva a pak – přijde další zranění.



„Po tak dlouhé zdravotní pauze to je běžné,“ namítají odborníci. Ovšem je tu další „ale“ – v případě Rosického se zdá, jako by se otravný kolotoč nikdy nechtěl zastavit. „Je to jako začarovaný kruh,“ vystihuje situaci Arsene Wenger,kouč Arsenal.



„Aby se Tomáš dostal po všech stránkách na stejnou úroveň, na které býval, to by byl zázrak,“ soudí Husták.



Kde je původ všech Rosického trablů? Svou roli mohou hrát vrozené dispozice – ostatně kariéry jeho otce i bratra Jiřího provázela neustálá zranění kolen.



Pak ale i léčba v Arsenalu. Čeští experti se už dlouho dívají na své kolegy v Londýně dost nedůvěřivě, názor, že ne vše „se povedlo“ v kuloárech není vůbec ojedinělý.



A další Rosického vyhlídky? Je reálné, že zranění ho budou provázet dál. Dokonce se prý dá odhadnout, s jakými částmi těla může marodit. „Od pánve směrem ke kolenům. Třeba s kotníky by problémy mít neměl,“ tvrdí Husták.



Malá náplast na Rosického ránu. V době, kdy s Arsenalem jedná o nové smlouvě…