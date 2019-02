Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Největší mládežnický turnaj v Evropě s názvem McDonald’s Cup vrcholí v úterý a ve středu na fotbalovém stadionu v Ústí nad Labem.

Na závěrečný turnaj se probojovalo šestnáct nejlepších týmů v republice. Svátek fotbalu začal na severu Čech úterními zápasy ve skupinách a vyvrcholí ve středu.

Dopoledne se budou dohrávat základní skupiny, odpoledne jsou na programu vyřazovací boje. Finálová bitva o mistrovský pohár se odehraje od 14:00. Vítězové se mohou těšit na velký budesligový zápas na Borussii Dortmund. Loni slavil Hradec Králové.

Tradičním zpestřením bude i exhibice, kterou po boku patrona Jaromíra Zmrhala z pražské Slavie obstarají i další bývalí reprezentanti Milan Baroš, Pavel Hotváth či Tomáš Hübschman.

Výsledky prvního dne:

Skupina A:

Most - Sokolov 3:1, Velké Meziříčí - Praha 0:4, Sokolov - Praha 3:5, Most - Velké Meziříčí 3:1, Velké Meziříčí - Sokolov 0:7, Praha - Most 3:1.



1. ZŠ Eden, Praha - 9 bodů, 12:4

2. ZŠ Zdeňka Štěpánka, Most - 6 bodů, 7:5

3. ZŠ Pionýrů, Sokolov - 3 body, 11:8

4. ZŠ Školní, Velké Meziříčí - 0 bodů, 1:14



Skupina B:

Hradec Králové - Olomouc 5:2, Pardubice - Uhlířské Janovice 7:3, Olomouc - Uhlířské Janovice 14:0, Hradec Králové - Pardubice 1:1, Uhlířské Janovice - Hradec Králové 2:11, Pardubice - Olomouc 0:7.

1. ZŠ Sever, Hradec Králové - 7 bodů, 17:5

2. ZŠ Heyrovského, Olomouc - 6 body, 23:5

3. ZŠ Dubina, Pardubice - 4 body, 8:11

4. ZŠ Uhlířské Janovice - 0 bodů, 5:32



Skupina C:

Plzeň - Ostrava 1:5, Brno - Vimperk 5:0, Ostrava - Vimperk 6:3, Plzeň - Brno 3:3. Zbývá odehrát zápasy Brno – Ostrava a Vimperk – Plzeň.



1. ZŠ Klegova, Ostrava - 6 bodů, 11:4

2. ZŠ Měšťanská, Brno - 4 body, 8:3

3. 33. ZŠ T. Brzkové, Plzeň - 1 bod, 4:8

4. ZŠ Smetanova, Vimperk - 0 bodů, 3:11



Skupina D:

Ústí nad Labem - Příbram 4:6, Zlín - Liberec 1:2, Příbram - Liberec 6:1, Ústí nad Labem - Zlín 6:4. Zbývá odehrát zápasy Zlín – Příbram a Liberec - Ústí nad Labem.



1. ZŠ Příbram – Březové Hory - 6 bodů, 12:5

2. ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem - 3 body, 10:10

3. ZŠ Sokolovská, Liberec - 3 body, 3:7

4. ZŠ Komenského II, Zlín - 0 bodů, 5:8