/FOTOGALERIE/ V minulé sezoně se ve finále tuzemské pohárové soutěže MOL Cup utkali fotbalisté Sparty a Slavie (slávisté vyhráli 2:0) a šlo o absolutní vrchol a souboj dvou nejlepších týmů. Na vyhecované velké derby dojde i v letošním ročníku, ovšem už ve čtvrtfinále, v Edenu! Rozhodl o tom Jan Koller, který v sídle fotbalové asociace dvojice do čtvrtfinálových soubojů nalosoval.

Slávisté na jaře ovládli MOL Cup po finálové výhře na hřišti Sparty. Své tradiční rivaly vyzvou v aktuálním ročníku poháru na svém hřišti už ve čtvrtfinále. | Foto: CPA

"Na Spartě mě asi budou proklínat, zvlášť když budou hrát ještě na Slavii. Představoval jsem si tento duel až v pozdější fázi, ale los je los," usmíval se po losování bývalý sparťan a nejlepší střelec historie české reprezentace Jan Koller.

"Chtěli jsme toto utkání hrát doma. Slavia je samozřejmě z toho losu asi nejtěžší možný soupeř, ale máme jí co vracet. Pokud by se nám to podařilo na Slavii, bylo by to o to sladší," doplnil jej Tomáš Sivok, manažer sparťanského A týmu.

Mezi nejlepší čtyřkou MOL Cupu tak tentokrát bude pouze jediný zástupce pražských "S". A zároveň je jasné, že o postup do finále si zahraje i druholigový tým. Nalosován byl totiž zápas Opava - Dukla!

Další dvojice tvoří Jablonec - Plzeň a Zlín - Liberec. Úřední čtvrtfinálový hrací termín je 28. února 2024, tedy v týdnu, kdy se hraje ligové derby na Spartě. Nejsledovanější souboj v českém fotbale by se tak mohl odehrát dvakrát během pěti dnů!

