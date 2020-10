Pro zápas v Izraeli tvořil kouč Jaroslav Šilhavý kádr velmi problematicky.

Navíc v Praze už jsou připraveni další náhradníci, kteří mohou zasáhnout do středečního střetnutí ve Skotsku. Vede je (stejně jako v případě zářijových potíží) kouč David Holoubek.

Jak to dopadne, v tuto chvíli málokdo tuší.

„Je to hodně nestandardní, ale v této době vlastně standardní. Vyzkoušeli jsme si to už při minulém srazu, kdy nás potkalo něco podobného. Tento sraz jsme začali podobně,“ řekl hlavní trenér Šilhavý. „Věřím, že jak blbě se začalo, tak se dobře skončí. Snad se i přes problémy, které nás potkaly, jsme schopní se zmobilizovat,“ dodal.

Devět na tréninku

Byla to opravdu hektika. Tu potvrzuje už jen to, jak vypadal předzápasový trénink v Haifě, který se tradičně konal v předvečer zápasu. Šilhavý a spol. ho chystali pouze pro osm hráčů do pole a jednoho brankáře. Byli to ti reprezentanti, jimž bylo dovoleno již v sobotu odletět z Kypru.

„Trénink se dá vždy připravit podle počtu hráčů. I my to tak připravíme, aby hráči byli připravení na zápas,“ vysvětloval kouč. V té době se řešilo, zda další část mužstva dorazí z Česka, nebo bude možné povolat borce toho času dlející na Kypru.

Nakonec se podařila druhá varianta. Přesto mužstvo počítalo ztráty: pozitivně testovaní byli třetí brankář Filip Nguyen, obránce Filip Novák, ve formě hrající záložník Antonín Barák, sparťanský talent Adam Hložek a rovněž kapitán národního mužstva Bořek Dočkal.

Tato jména musel Šilhavý vyškrtnout. Přesto získal dostatečně silnou skupinu pro to, aby se mohl postavit Izraeli, celkem mohl vybírat z osmnácti borců.

„Ti, co přiletí v neděli, to budou mít složitější. Ale byli jsme pohromadě, odehráli jsme zápas na Kypru. Viděli jsme video se zápasy Izraele, víme, jak asi hrát,“ nevymlouval se v sobotu na cestovatelské těžkosti.

Ani tím však těžkosti nekončí.

Změna plánu

Výrazně se totiž mění původní plány, podle nichž reprezentace měla odletě z Izraele přímo do Skotska, k dalšímu duelu Ligy národů. Kvůli zásahu covidem-19 je to však jinak. Tým se vydá v pondělí do Prahy, zde bude přetestován.

Až po výsledcích bude jasné, v jakém složení vyrazí na středeční duel. I proto jsou dál v pohotovosti „Holoubkovy děti“.

„Asociace děkuje všem klubům za spolupráci na vytváření záložního týmu. Stále platí, když to bude na základě hygienických opatření možné, je prioritou odletět v úterý do Skotska s původním týmem trenéra Šilhavého,“ uvedl mluvčí FAČR Michal Jurman. „Širší nominace záložního týmu na Skotsko se bude průběžně zužovat“

Nejistá sezona zkrátka (zdaleka) nekončí.