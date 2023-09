Václav Černý v reprezentaci navázal tam, kde před letní přestávkou skončil. V kvalifikačním zápase proti Albánii se krátce po přestávce prosadil, jenže ani to nestačilo českému výběru k vítězství. Soupeř za deset minut vyrovnal a body se dělily po remíze 1:1. „Chtěli jsme si to ulehčit, je to komplikace. Na druhou stranu jsme pořád první a máme všechno ve svých rukou,“ vyprávěl po utkání zklamaný křídelník, který před sezonou přestoupil do německého Wolfsburgu.

Reprezentace: Česko - Faerské ostrovy 5:0, Václav Černý | Foto: Deník/Jan Pořízek

Berete remízu, nebo je to zklamání?

Nebereme, je to obrovská škoda, že jsme to nezvládli. Můžeme si to vyčítat sami.

Čím to, že to nedopadlo?

Vytvořili jsme si méně, než jsme chtěli, a nebyli jsme až tak nebezpeční z těch situací, ze kterých jsme chtěli být nebezpeční.

Jak měly vypadat situace, ze kterých jste chtěli být nebezpeční?

Chtěli jsme si to zezačátku zjednodušit náběhy na střed nebo dlouhou přihrávkou za obranu, abychom si je natáhli a mohli to potom rozehrát mezi a hrát to fotbalově. Buď ale nepřišla přihrávka, nebo tam nebyl náběh. Škoda, že jsme si to sami nezjednodušili.

Byl důvod na vaší straně, nebo bránila Albánie tak dobře?

Mix obojího. Na začátku jsme se hledali, oni byli houževnatí, ale to jsme věděli, že budou.

Určitě je ale pozitivem, že jste právě vy vstřelil gól.

Jo, určitě. Od toho tady jsem, abych dával přihrávky a góly. Vyměnil bych to ale za tři body.

Krásně vám na branku nahrál Tomáš Souček. Nepřekvapilo vás, jak si poradil, když platí hlavně za defenzivního hráče?

Skvělá utajená přihrávka. Takových tam bylo dneska málo. Krásná přihrávka.

Věděl jste, že jste nebyl v ofsajdu?

Nebyl jsem si stoprocentně jistý. Stane se to tak rychle… Můj poslední krok byl zpátky, abych si nějak pomohl. Vůbec jsem to ale nevěděl, jestli jsem, nebo nejsem. Hlavně jsem se snažil dát gól.

Poté jste měli zápas ve svých rukou.

Ano, i na konci první půle jsme byli nebezpeční. Z mého pohledu jsme měli všechno pod kontrolou, ale nějakým způsobem jsme to nedotáhli.

Věřili jste, že přidáte další gól?

Jo, za tím jsme šli, protože druhý gól je vždycky důležitý. Je to obrovská škoda.

Střídal jste už v 71. minutě. Byl jste smutný, nebo naštvaný, že jste nemohl poslední minuty hrát?

Ne. Tuhle otázku jsem dostal už minule, ale to není tak, že jsem na někoho naštvaný. Já jsem někdo, kdo chce pomoct týmu, když může, tak do poslední vteřiny. To je jediné, co za tím pojďme hledat. Já jsem jenom takový, že když už, tak jsem naštvaný na sebe.

Cítil jste se dobře, nebo už vám docházely síly?

Cítil jsem se dobře. Znovu říkám, že na nikoho nedělám oči. Takový jsem a asi vždycky budu.

Jaká je tahle remíza komplikace pro další vývoj skupiny?

Komplikace je taková, že jsme chtěli vyhrát a ulehčit si to. Na druhou stranu jsme pořád první po čtyřech zápasech. To je pořád pozitivní, máme všechno ve svých rukou. Chtěl bych, aby všichni měli v hlavách, že žijeme a jsme tam, kde jsme chtěli být.

S těžkými soupeři ale budete hrát venku…

Ano, nezlehčili jsme si to. Ale žijeme a žijeme tak, že když vyhrajeme, tak to máme ve svých rukou.